San Lorenzo x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 24ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

San Lorenzo e River Plate se enfrentam na noite deste sábado (8), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, pela 24ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores e isolado na liderança do Campeonato Argentino, com 53 pontos, o River Plate vem de vitória sobre o Colón por 2 a 0, enquanto o San Lorenzo, na terceira posição, com 42 pontos, empatou com o Racing por 1 a 1 na última rodada.

Em 87 jogos disputados entre as equipes, o River Plate soma 36 vitórias, contra 22 do San Lorenzo, além de 29 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Argentino 2022, o River venceu por 1 a 0, com gol de Mammana.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Batalla; Hernandez, Melli, Sanchez; Giay, Elias, Maroni, Braida; Leguizamon, Bareiro, Barrios.

River Plate: Armani; Casco, Pirez, Diaz, Rojas; Aliendro, Perez, Fernandez, Barco; Beltran, Borja.

Desfalques

San Lorenzo

Rafael Perez, expulso contra o Racing, é desfalque certo.

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Quando é?