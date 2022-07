Samuel Lino, o novo brasileiro do Atlético de Madrid

Formado nas bases do São Bernardo, atleta estava no Gil Vicente, de Portugal, quando contratado pelo Atleti

Para acompanhar os ótimos atacantes Antoine Griezmann e Matheus Cunha, o Atlético de Madrid anunciou a contratação de uma nova peça para a ofensividade da equipe: Samuel Lino, brasileiro de 22 anos, é o novo reforço dos Colchoneros para a temporada 2022/23.

O jovem paulista foi contratado por 6,5 milhões de euros (cerca de 35 milhões de reais) do Gil Vicente, de Portugal, assinando pelas próximas cinco temporadas com a equipe espanhola. Ainda jovem, começou nas bases do São Bernardo e teve passagens, inclusive, pelo sub-20 do Flamengo, onde atuou por apenas três meses.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De volta ao São Bernardo, ficou até meados de 2019 com a equipe e foi chamado para atuar no Gil Vicente, antes de ser contratado neste ano pelo Atleti.

Lino é um atacante destro que atua pela ponta-esquerda, onde foi destaque da equipe portuguesa, se tornando titular absoluto e marcando bons números na última temporada. Ao todo, disputou 38 jogos na temporada 2021/22, marcando 14 gols e dando cinco assistências.

Mais artigos abaixo

🔴⚪ #BienvenidoLino



🤝 Acuerdo con el Gil Vicente FC para el traspaso de Samuel Lino; el extremo brasileño firma por 5 temporadas.



👋 𝐵𝑒𝑚-𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜 a la familia atlética 😀



➡️ https://t.co/3bT5RNJvbq pic.twitter.com/zksmKdtxW2 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 8, 2022

Não apenas destro, como Lino também consegue se dar muito bem com a perna esquerda. O goleador tem coragem para estar sempre chutando ao gol, na tentativa de levar perigo à equipe adversária. O ex-treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, elogiou o jogador: "Tem qualidade, talento natural, é forte no um contra um, pode desequilibrar adversários, pode ganhar um jogo a qualquer momento, está crescendo taticamente... ele é um jogador de futebol diferente".

No Atlético de Madrid, sua titularidade não está definida, mas um jovem atleta com alto potencial pode conquistá-la rapidamente, para atuar ao lado dos atacantes de seleções nacionais.