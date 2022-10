Sampaoli tem acordo para voltar ao Sevilla na vaga de Lopetegui

Argentino voltará ao estádio Ramón Sánchez Pizjuán, onde trabalhou em 2016/2017. Retorno é uma decisão da atual gestão do clube espanhol

O Sevilla alinhavou a contratação de Jorge Sampaoli para a vaga de Julen Lopetegui, que foi demitido pelo clube na noite desta quarta-feira (5). O argentino tem um acordo para assumir novamente a equipe espanhola, como soube a GOAL.

Ainda há algumas pendências nas tratativas entre o técnico argentino e a diretoria do Sevilla, como tempo de contrato. Contudo, o clube já tem uma resposta positiva do comandante em relação às bases salariais.

Sampaoli mantém conversas com a diretoria do Sevilla há algum tempo, conforme adiantado pela reportagem. Ele foi procurado nos últimos dias e demonstrou interesse no cargo — o primeiro contato aconteceu antes mesmo da demissão de Lopetegui.

O argentino Jorge Sampaoli, a princípio, gostaria de seguir no Brasil, onde tem residência fixa. No entanto, queria um projeto em que pudesse disputar títulos de relevância nacional e continental em um curto prazo. Como poucos clubes teriam condições de atender às exigências do argentino, ele sabia que seria difícil a volta ao país, onde treinou Santos e Atlético-MG.

O último trabalho do técnico foi pelo Olympique de Marselha, da França, na temporada europeia anterior. Na ocasião, conduziu o time ao vice-campeonato francês, com 15 pontos atrás do campeão PSG. Isso foi o suficiente para classificar a equipe à UEFA Champions League. O argentino decidiu sair por falta de investimento em reforços.

Sampaoli esteve no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán em 2016/17. À época, o time terminou na quarta colocação de La Liga, com 72 pontos, seis a menos que o Atlético de Madrid, terceiro colocado.