Como informa o jornal Bild, o diretor esportivo Rouven Schröder tem à disposição um orçamento de quatro milhões de euros para preencher o cargo vago. Assim, os Potros não recuariam diante de uma eventual taxa de rescisão para contratar um novo treinador.

Esse seria o caso, por exemplo, de Brian Priske, do Sparta Praga, que, segundo informações do jornal dinamarquês Tipsbladet, estaria bem cotado em Gladbach. Não há informações mais precisas sobre a duração do contrato do dinamarquês de 49 anos com o principal clube tcheco.

Além de Priske, segundo a reportagem do jornal Bild, Alexander Blessin (por último no St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC) e Steffen Baumgart (Union Berlin) também estão na lista do Gladbach, que está sendo analisada, além de Schröder, por seu antecessor Roland Virkus, que desde julho atua na diretoria de Scouting & Recruitment na área de "scouting de treinadores". Este último candidato traria certa carga de tensão caso fosse contratado.

Onde Steffen Baumgart trabalhou por último como treinador?

Antes de suas passagens por Berlim e pelo HSV, Baumgart havia treinado justamente o arquirrival do Gladbach, o 1. FC Köln. Em sua primeira temporada, o hoje técnico de 54 anos levou os Bodes a um surpreendente sétimo lugar, que significou a classificação para a Conference League. Em dezembro de 2023, o caminho do treinador, por muito tempo querido pelos torcedores, e do Köln se separou em meio a uma queda de rendimento esportivo, após um total de 98 jogos.

Apesar de seu passado em Köln, Baumgart se encaixaria no perfil buscado: um treinador com experiência e que também saiba lidar com reveses. Além disso, é importante para os responsáveis pela decisão que ele já tenha se debruçado intensamente sobre o Gladbach e não precise primeiro estudar vídeos. Isso porque a situação dos Potros é delicada após apenas três rodadas.

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Em que posição o Gladbach está na tabela da Bundesliga?

Com zero ponto e saldo de gols de 3:12, o Gladbach ocupa o 17º lugar da Bundesliga; apenas o HSV, que segue sem marcar, está em situação pior (0:12). No fim de semana passado, o Borussia teve uma atuação assustadora contra o SC Freiburg (0:5), o que acabou significando a saída de Polanski.

O técnico de 40 anos, que na temporada passada havia assumido interinamente após a demissão de Gerardo Seoane, já estava sob avaliação antes mesmo do início da nova temporada. Depois de ser promovido a treinador principal, registrou média de apenas 1,10 ponto em 29 partidas.