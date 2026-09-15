Segundo o jornal Bild, o diretor esportivo Rouven Schröder tem à disposição um orçamento de quatro milhões de euros para preencher o cargo vago. Assim, os Potros não recuariam diante de uma eventual taxa de rescisão para contratar um novo treinador.

Esse seria o caso, por exemplo, de Brian Priske, do Sparta Praga, que, segundo informações do jornal dinamarquês Tipsbladet, estaria bem cotado em Gladbach. Não há informações mais precisas sobre a duração do contrato do dinamarquês de 49 anos com o principal clube tcheco. No entanto, como Sky e o Rheinische Post relatam em comum acordo, não há muito de concreto nos rumores. Ele provavelmente não é um nome em pauta com força.

Além de Priske, segundo a reportagem do jornal Bild, Alexander Blessin (por último, no St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC) e Steffen Baumgart (Union Berlin) também estão na lista do Gladbach, analisada por Schröder e também por seu antecessor Roland Virkus, que desde julho atua na diretoria de Scouting & Recruitment na área de "scouting de treinadores". Este último candidato traria uma certa carga de tensão em caso de contratação.

Onde Steffen Baumgart trabalhou pela última vez como treinador?

Antes de suas passagens por Berlim e pelo HSV, Baumgart havia treinado justamente o arquirrival do Gladbach, o 1. FC Köln. Em sua primeira temporada, o hoje técnico de 54 anos levou os Bodes a um sensacional sétimo lugar, que significou a classificação para a Conference League. Em dezembro de 2023, o caminho do treinador, durante muito tempo querido pelos torcedores, e do Colônia se separou em meio a uma queda de rendimento esportivo, após um total de 98 jogos.

Apesar de seu passado em Colônia, Baumgart se encaixaria no perfil procurado: um treinador experiente, que também sabe lidar com contratempos. Além disso, também seria importante para os responsáveis pela decisão que ele já tenha se aprofundado intensamente no Gladbach e não precise primeiro estudar vídeos. Isso porque a situação dos Potros é delicada após apenas três rodadas.

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Em que posição o Gladbach está na tabela da Bundesliga?

Com zero ponto e saldo de gols de 3 a 12, o Gladbach ocupa a 17ª colocação da Bundesliga; apenas o HSV, que segue sem marcar, está ainda pior (0 a 12). No último fim de semana, o Borussia teve uma atuação assustadora contra o SC Freiburg (0 a 5), o que acabou significando a saída de Polanski.

O técnico de 40 anos, que na temporada passada havia assumido interinamente após a demissão de Gerardo Seoane, já estava sob avaliação antes mesmo do início da nova temporada. Após sua promoção a treinador principal, ele registrou média de apenas 1,10 ponto em 29 partidas.