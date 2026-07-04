Salgado: O confronto entre Yamal e esse jogador será o mais intenso da Copa do Mundo

Michel Salgado, lenda do Real Madrid e da seleção espanhola, destacou um confronto acirrado na partida entre a La Roja e Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Salgado afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “As”: “O confronto direto entre Lamine Yamal e Nuno Mendes será um dos duelos individuais mais marcantes da Copa do Mundo, e é esse tipo de confronto que destaca a grandeza das partidas e dos torneios”.

Ele acrescentou: “Acredito que esse confronto provavelmente será um dos momentos decisivos da partida; se Lamine levar a melhor sobre Nuno, a Espanha terá uma grande vantagem, mas se acontecer o contrário, a vantagem será da Portugal”.

E concluiu: “Mas confio em Lamine, pois ele possui uma caixa mágica cheia de jogadas, e quando as solta, não há como detê-lo. Portanto, Nuno terá que dar o melhor de si, isso está absolutamente claro. Será uma batalha física entre dois jogadores que se destacam pela velocidade excepcional, e esse tipo de confronto é capaz de destruir qualquer esquema tático ou plano de jogo traçado pelo técnico, dando lugar a uma batalha puramente individual”.