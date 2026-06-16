Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, considera que a sorte não esteve do lado da seleção na noite do empate contra a Uruguai, por 1 a 1, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

A primeira rodada do Grupo H chegou ao fim com a Arábia Saudita e a Uruguai empatadas na liderança, à frente da Espanha e de Cabo Verde pelo saldo de gols, após o empate entre estas duas seleções, que terminou sem gols, garantindo um ponto para cada uma.

Al-Dosari disse em declarações à TV, após a partida: “A sorte não esteve do nosso lado contra o Uruguai, porque merecíamos a vitória, mas assim é o futebol”.

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E acrescentou: “Viemos para cá com a mentalidade de vencer, e o empate não é satisfatório para nós; nosso objetivo é corrigir o rumo daqui para frente”.

E concluiu: “Jogar na Copa do Mundo é, sem dúvida, uma sensação maravilhosa, mas já participei antes e quero ajudar meu país nesta edição.”