Salah lidera os Faraós... A escalação oficial para o confronto entre Egito e Austrália

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para disputar a tão aguardada partida contra a Austrália, nesta noite de sexta-feira, no estádio de Dallas, no âmbito das partidas das oitavas de final da Copa do Mundo, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Em sua quarta participação na Copa do Mundo, o Egito conseguiu passar da fase de grupos pela primeira vez em sua história, após terminar em segundo lugar no Grupo 7 com 5 pontos, depois do empate contra a Bélgica (1 a 1) e da vitória sobre a Nova Zelândia (3 a 1) — a primeira vitória de sua história na Copa do Mundo —, seguido do empate com o Irã (1 a 1).

Já a Austrália, que participa da Copa do Mundo pela sétima vez em sua história, se classificou para esta fase após terminar em segundo lugar no Grupo 4, com 4 pontos, ao vencer a Turquia (2 a 0) e perder para os Estados Unidos pelo mesmo placar, antes de empatar com o Paraguai sem gols.

A Austrália busca igualar seu melhor resultado em Copas do Mundo, já que chegou às oitavas de final duas vezes anteriormente, nas edições da Alemanha 2006 e do Catar 2022.

A escalação do Egito contou com a participação de Karim Hafez na lateral esquerda devido à lesão de Fathou, enquanto Hamdi Fathi atuou no meio-campo no lugar de Muhannad Lasheen, que estava suspenso. A boa notícia foi a participação do craque Mohamed Salah, que havia sofrido uma lesão na última partida contra o Irã.

A seguir, a escalação da seleção egípcia:

Goleiros: Mustafa Shubair

Defesa: Mohamed Hani, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez

Meio-campo: Imam Ashour, Mustafa Zico, Hamdi Fathi, Marwan Attia

Ataque: Mohamed Salah – Omar Marmoush

Tony Popović, técnico da Austrália, também anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:

Goleiro: Patrick Beach

Defesa: Alessandro Serkati, Jordan Bos, Aziz Behić, Harry Sutar, Lucas Herrington

Meio-campo: Connor Metcalfe – Aiden O’Neill – Jackson Irvin

Ataque: Nestor Iranconda – Christian Volpato