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Muhammad Sharaf Eldeen

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Salah lidera a lista: estrelas mundiais sem clube a meio do mercado

M. Salah
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A lista de jogadores que se encontram, até este momento, sem clube inclui vários nomes de peso, entre eles estrelas ainda capazes de oferecer alto rendimento e outros à procura de uma oportunidade para relançar as suas carreiras.

A lista é encabeçada pela estrela egípcia Mohamed Salah, de 34 anos, após o fim do seu percurso no Liverpool, que teve início em 2017, permanecendo o seu futuro incerto até agora, apesar dos relatos que o associaram a uma transferência para o Besiktas, da Turquia.

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Dusan Vlahovic surge como a mais destacada das opções ofensivas disponíveis, uma vez que tem 26 anos e marcou 68 golos em 168 jogos pela Juventus, com o interesse do Fenerbahce e do Besiktas, segundo a imprensa italiana.

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Entre os nomes mais em evidência está também Jadon Sancho, que disputou a época passada emprestado ao Aston Villa e marcou um golo em 29 jogos, e John Stones, cujo papel no Manchester City diminuiu devido às lesões, embora as suas idades, 26 e 32 anos, os tornem opções capazes de acrescentar valor, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

David Alaba, de 34 anos, também procura um novo desafio após cinco épocas no Real Madrid, ao longo das quais conquistou a Liga dos Campeões por quatro vezes, ao passo que a sua condição física continua a ser a principal fonte de preocupação.

Fabinho e Goretzka

No meio-campo, destaca-se o brasileiro Fabinho, que regressou à seleção do seu país no Mundial e disputou 111 jogos em três épocas pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, a par de Leon Goretzka, cujo contrato com o Bayern de Munique terminou após oito épocas, em meio ao interesse da Juventus.

A lista inclui igualmente nomes que já atuaram no campeonato francês, com destaque para Krépin Diatta, que deixou o Mónaco após cinco épocas, e Bamba Dieng, avançado do Senegal de 26 anos, que anteriormente jogou no Marselha, no Lorient e no Angers.

Constam também os médios Yves Bissouma e Nabil Bentaleb, após o fim dos seus contratos com o Tottenham e o Lille, respetivamente, além de Nabil Fekir, de 32 anos, após dois anos no Al-Jazira, dos Emirados, e Raphaël Guerreiro, que deixou o Bayern de Munique após três épocas e 89 jogos pelo clube alemão.

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