Salah e futebol espanhol, um romance cada vez mais forte

Ao ser perguntado se ficará ou não no Liverpool, egípcio disse que o futuro não cabe a ele

Mohamed Salah deixou em aberto a possibilidade de atuar na La Liga, sugerindo que ele gostaria de jogar no futebol espanhol um dia. A notícia pode até ser animadora para o Real Madrid, que há algum tempo demonstra interesse no egípcio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O atacante do Liverpool já tinha dito ao AS em dezembro de 2020 que poderia um dia jogar na La Liga e os rumores de uma possível mudança crescem com a campanha ruim dos Reds na Premier League. Embora não tenha deixado claro qual será o próximo passo na carreira, o atacante voltou a falar com a imprensa espanhola, desta vez ao Marca, sobre o assunto.

"Espero poder atuar por muitos anos", disse Salah ao ser perguntado se gostaria de jogar na Espanha. "Por que não? Ninguém sabe o que acontecerá no futuro, então... talvez um dia, sim".

O Liverpool de Salah enfrentará o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas mesmo deixando as portas abertas para a La Liga, o egípcio não quer cravar se deixará Anfield ou não.

"Não cabe a mim [se fico ou não]. Veremos o que acontece mas eu prefiro não falar sobre isso agora".

Salah falou sobre os dois treinadores envolvidos neste confronto da Liga dos Campeões: Jürgen Klopp e Zinedine Zidane.

"Minha relação com Klopp é um relacionamento normal entre dois profissionais. É assim que eu descreveria", disse. Sobre Zidane, o atacante afirmou que é um grande treinador que está fazendo um bom trabalho com o Real Madrid. O egípcio completou: "Ele era um dos meus ídolos quando eu era pequeno".

Embora já tenha demonstrado interesse em Salah, não é provável que o Real Madrid invista o dinheiro que tem para contratá-lo. Os alvos do time merengue são claros: Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Já o Barcelona, que poderia ser outro destino para o egípcio na La Liga, também não deve fazer grandes esforços para ter o jogador. Diferentemente no rival de Madri, o Barça não teria o dinheiro necessário para um contratação de tanto impacto.