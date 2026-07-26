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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Salah decide o número da sua camisola no Besiktas

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A estrela egípcia Mohamed Salah está muito perto de viver a experiência de jogar no campeonato turco, pela porta do Besiktas.

O jornalista turco de confiança Levent Ümit Erol revelou que Mohamed Salah já definiu o número da sua camisola no Besiktas para a próxima temporada.

Erol escreveu, através da sua conta na rede X: "Mantenho o que disse em todas as minhas publicações, Salah será o dono da camisola número 11 no Besiktas".

E acrescentou: "Os anúncios publicitários de Salah serão filmados sob o patrocínio da Turkish Airlines, usando os símbolos e emblemas da águia".

Referiu ainda que figuras de alto nível do Estado turco vão também participar na concretização da transferência de Salah.

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Erol terminou a sua mensagem dizendo: "Adeptos do Besiktas, fiquem tranquilos, vão ter Salah".

O site Haber S Balıkesir revelou que o Besiktas ofereceu a Salah um salário anual garantido no valor de 15 milhões de euros, para além de prémios ligados ao desempenho, estimados em cerca de 4 milhões.

O gigante turco apresentou também à antiga estrela do Liverpool um contrato válido por dois anos.

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