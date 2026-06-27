Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Salah bate um recorde egípcio na Copa do Mundo

Egito x República Islâmica do Irã
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Austrália x Egito
Austrália
M. Salah
Egito
Irã
EUA
Austrália

O ex-jogador do Liverpool saiu de campo lesionado

Mohamed Salah estabeleceu um novo recorde histórico com a seleção egípcia, durante sua participação no empate (1 a 1) contra o Irã, na manhã deste sábado, horário de Greenwich, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Salah se tornou o primeiro jogador na história da seleção egípcia a disputar cinco partidas como titular nas fases finais da Copa do Mundo, sendo duas na edição de 2018 e três no torneio atual.

Leia também

“Adversário mundial difícil”... A imprensa holandesa soa o alarme antes do confronto contra o Marrocos

Superando Marrocos e Argélia... Senegal bate recorde africano na Copa do Mundo

O ex-jogador do Liverpool ficou em campo por apenas 57 minutos contra o Irã, antes de deixar o gramado devido a uma lesão. Esse foi o menor tempo de jogo dele em uma partida da Copa do Mundo em toda a carreira, já que seu recorde anterior era de 76 minutos contra a Bélgica.

Copa do Mundo
Austrália crest
Austrália
AUS
Egito crest
Egito
EGY

Com esse empate, na última rodada da fase de grupos, os Faraós somaram 5 pontos, avançando para as oitavas de final como vice-campeões do Grupo G, atrás da Bélgica, líder do grupo, apenas no saldo de gols.

Já o Irã aguarda a definição de sua classificação entre as melhores seleções que ficaram em terceiro lugar, após elevar sua pontuação para 3 pontos, enquanto a Nova Zelândia ficou na última posição da tabela, com apenas um ponto.


Publicidade