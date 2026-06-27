Salah bate um recorde egípcio na Copa do Mundo

Mohamed Salah estabeleceu um novo recorde histórico com a seleção egípcia, durante sua participação no empate (1 a 1) contra o Irã, na manhã deste sábado, horário de Greenwich, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Salah se tornou o primeiro jogador na história da seleção egípcia a disputar cinco partidas como titular nas fases finais da Copa do Mundo, sendo duas na edição de 2018 e três no torneio atual.

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O ex-jogador do Liverpool ficou em campo por apenas 57 minutos contra o Irã, antes de deixar o gramado devido a uma lesão. Esse foi o menor tempo de jogo dele em uma partida da Copa do Mundo em toda a carreira, já que seu recorde anterior era de 76 minutos contra a Bélgica.

Com esse empate, na última rodada da fase de grupos, os Faraós somaram 5 pontos, avançando para as oitavas de final como vice-campeões do Grupo G, atrás da Bélgica, líder do grupo, apenas no saldo de gols.

Já o Irã aguarda a definição de sua classificação entre as melhores seleções que ficaram em terceiro lugar, após elevar sua pontuação para 3 pontos, enquanto a Nova Zelândia ficou na última posição da tabela, com apenas um ponto.



