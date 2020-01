Saídas e renovações: as próximas missões de Marcos Braz e Bruno Spindel no Flamengo

Dupla retorna da Itália com uma série de questões para serem resolvidas no Ninho do Urubu

Depois de contratar cinco reforços e fechar a compra de Gabigol , Marcos Braz e Bruno Spindel, dupla que cuida diretamente do futebol rubro-negro, ainda terá trabalho pela frente. Ao retornar da , os dois vão definir a situação de alguns atletas como Berrío e Piris da Motta, ambos com propostas para deixar o clube.

Outro assunto que está na pauta dos dirigentes é Pablo Marí. O zagueiro que interessa ao deixou claro o desejo de se transferir para a . Ele, inclusive, chegou a viajar ao lado de Edu Gaspar, diretor do time londrino, para realizar exames médicos.

Sobre o Pablo Marí, a info que recebi é que #Flamengo e #Arsenal seguem as trativas e estão se acertando novamente. — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 27, 2020

No entanto, um ruído entre as duas partes, mais precisamente sobre o formato do negócio, travou a transferência, que será resolvida até sexta-feira (31), quando fecha a janela na Inglaterra. O só aceita negociar em definitivo, mas o Arsenal quer um empréstimo.

Depois das situações mais urgentes, a dupla terá pela frente renovações e melhorias de contrato, como é o caso de Rafinha. O lateral tem no contrato uma cláusula que permite o retorno imediato à Europa sem multas, ou seja, ele pode deixar o Flamengo de graça rumo ao Velho Continente.



(Foto: Reprodução Instagram)

Na última segunda-feira (27), Lincoln, empresário de Rafinha, esteve no Ninho do Urubu acompanhando o atleta na reapresentação e tinha uma reunião agendada com Marcos Braz, mas a ida do vice-presidente à Itália para finalizar a compra de Gabigol adiou a conversa.

A intenção é discutir uma melhoria no contrato e o final desta cláusula, deixando também o Flamengo mais seguro. Considerado peça importante da engrenagem que faturou títulos importantes, Rafinha entende que pode discutir essa valorização. A questão não são necessariamente cifras, mas o tempo de contrato.

Por falar em contrato, a situação de Jorge Jesus também é outro ponto importante para Marcos Braz e Bruno Spindel. O português tem contrato até maio deste ano, o que faz a dupla querer renovar com o treinador. As conversas foram inicidas em dezembro, mas o português decidiu focar no Mundial e retomar o assunto depois das férias.

(Foto: Getty Images)

Volta e meia Jorge Jesus fala de objetivos no Flamengo dando a entender que não terá problemas para renovar. Esta semana, ele deixou claro que um de seus objetivos é voltar a disputar o e que a derrota para o ficou engasgada.

De olho na preparação da equipe que se reapresentou na segunda-feira (27), no próximo sábado (1), contra o Resende, no Maracanã, Jorge Jesus já deve levar a campo o time principal. Nesta quarta (29), a garotada enfrenta o Flumunense, também no Maracanã.