Sá Pinto no Vasco teve dedo de Jorge Jesus

Hoje no Benfica, ídolo do Flamengo foi consultado pelo vice-presidente vascaíno José Luis Moreira na semana passada

O contou com o “aval” de um nome de peso para avançar na contratação do português Ricardo Sá Pinto. Apesar de ídolo do , o compatriota Jorge Jesus, segundo a Goal apurou, foi consultado pelo Cruz-Maltino antes do acordo com o novo treinador do antigo rival.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sá Pinto, que, na verdade, entrou na lista de observação vascaína lá atrás, depois da demissão de Abel Braga em março, voltou a ser falado na Colina de forma mais concreta assim que Luiz Felipe Scolari recusou o convite para substituir Ramon Menezes.

Mais times

Com forte ligação portuguesa, o vice-presidente José Luis Moreira resolveu procurar Jorge Jesus na semana passada para obter mais detalhes sobre o ex-atacante do e da seleção, que estava livre no mercado desde a saída do comando do Braga, em dezembro de 2019.

Moreira e Jesus são amigos há mais de 20 anos, tendo o vínculo sido fortalecido em 2019, quando conviveram na mesma cidade, o Rio de Janeiro. Na conversa, o atual comandante do deixou muitos elogios a Sá Pinto, a quem valorizou, sobretudo, a forte personalidade.

Como treinadores em , Ricardo Sá Pinto e Jorge Jesus se enfrentaram em duas oportunidades. No placar, uma vitória para cada lado: o agora vascaíno levou a melhor em 2012 (Sporting 1x0 Benfica), mas acabou derrotado pelo ex-flamenguista em 2015 (Sporting 1x0 Belenenses).

Mais artigos abaixo

Aos 48 anos e com passagens por Atromitos, Standard Liège e Légia Varsóvia, Sá Pinto assinou contrato com o Vasco até o fim do Brasileirão - com a possibilidade de uma renovação automática. Apresentado oficialmente na última sexta-feira, o novo treinador vai estrear diante do , na próxima quarta-feira, em São Januário.