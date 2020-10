Vasco acerta a contratação do português Sá Pinto

Treinador de 48 anos vai assinar um contrato com o Cruz-Maltino válido até o término do Brasileirão

O acertou no fim da tarde desta terça-feira a contratação de Ricardo Sá Pinto. A Goal apurou que o treinador português de 48 anos vai assinar um contrato válido até o término do Brasileirão deste ano e deve viajar ao Rio de Janeiro já nesta quinta-feira. O avanço nas últimas horas das conversas entre as duas partes foi publicado inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ricardo Sá Pinto chega ao Vasco para assumir a vaga de Ramon Menezes, demitido na semana passada.

Mais artigos abaixo

Mais times

Ex-jogador da seleção portuguesa e com passagens por times como de Lisboa, e Standard Liege, da , Sá Pinto iniciou sua carreira como técnico profissional também no Sporting, em 2012.

Depois disso, dirigiu , Creta, Belenenses, Al Fateh, Standard Liege, Legia Varsovia e Braga.