São Bernardo x Confiança ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

A partida será disputada neste sábado (20), em São Bernardo; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Confiança se enfrentam neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no 1º de maio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da TV Record de Sergipe, na rede aberta, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Líder da tabela, com três vitórias nas três partidas, o time sensação do ano no futebol brasileiro está de volta para continuar em busca do 100% de aproveitamento. Para o duelo, a equipe não contará com Léo Jabá, que foi expulso na última partida.

Do outro lado, o ríval da equipe paulista é o Confiança. A equipe de Sergipe também está com 100% de aproveitamento após derrotar o CSA, Altos e Figueirense.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Jeferson, Helder, Salustiano, Rafael Vaz e Davi Gabriel; Rodirgo, Romisson, Matheus Oliveira; Bruno Santos e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi.

Confiança: Paulo Henrique; Lenos, Adryan, Adalberto, Felippe; Fabio, Bruno Camilo e Dione. Willians, Lucas e Edison Negueba. Técnico: Vinícius Soares.

Desfalques

São Bernardo

Léo Jabá, suspenso, está fora.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?