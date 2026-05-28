Ruptura definitiva com Matthijs de Ligt? AnneKee Molenaar toma uma medida drástica

Ao alterar o nome do seu perfil no Instagram para @annekeemolenaar, AnneKee Molenaar parece estar se afastando definitivamente de Matthijs de Ligt, zagueiro da seleção holandesa e do Manchester United.

De Ligt e Molenaar nunca confirmaram publicamente que haveria uma separação. No entanto, parece cada vez mais provável que eles tenham se separado definitivamente.

A mudança foi notada por um dos maiores canais de fofocas da Holanda, o RealityFBI. “Pelo que parece, AnneKee voltou a usar seu próprio nome. Até meia hora atrás, ela ainda se chamava @annekeedeligt. No entanto, Annekee de Ligt ainda aparece lá embaixo. Agora, então, ‘finalmente’ é oficial também no Instagram.”

O administrador da conta destaca que isso demorou muito tempo. “No ano passado, divulgamos a notícia de que o casamento deles havia chegado ao fim, após uma festa cancelada na Itália.”

Anteriormente, De Ligt já havia dado um sinal claro pelo Instagram. O zagueiro de 26 anos excluiu mais de 35 fotos, incluindo fotos do casamento com AnneKee.

Matthijs de Ligt e AnneKee Molenaar se casaram no verão de 2024, pouco antes do Euro na Alemanha. A grande festa de casamento planejada acabou nunca acontecendo “devido a circunstâncias pessoais”.

No próximo verão, De Ligt não estará presente na Copa do Mundo com a seleção holandesa. O ex-jogador de grande talento vem lutando contra uma lesão grave e prolongada nas costas.