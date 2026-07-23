O Al-Hilal saudita sofreu um novo golpe no mercado de transferências de verão, depois de o inglês Harry Kane, avançado do Bayern de Munique, ter definido a sua posição final sobre o seu futuro, pondo fim à polémica em torno da possibilidade da sua transferência para a Liga Roshan.

O Al-Hilal tinha entrado em negociações verbais com o jogador e o seu agente durante o último período, numa tentativa de aproveitar as negociações em curso entre Kane e a direção do Bayern de Munique sobre a renovação do seu contrato, na esperança de o convencer a viver uma nova experiência com o "Al-Zaeem".





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Segundo o jornalista britânico (Ben Jacobs), Harry Kane tomou a sua decisão final de permanecer nas fileiras do Bayern de Munique, preparando-se para renovar o seu contrato com o gigante bávaro, fechando assim a porta ao Al-Hilal e a todos os clubes que manifestaram interesse em contar com os seus serviços.

Jacobs esclareceu que o capitão da seleção de Inglaterra também não pondera regressar à Premier League, uma vez que está totalmente concentrado em prosseguir o seu percurso no Bayern, dado o seu desejo de conquistar mais títulos com o clube alemão.

Esta decisão representa um novo golpe para o Al-Hilal, sobretudo porque Kane já havia recusado a transferência para o clube saudita em duas ocasiões anteriores, apesar das enormes propostas financeiras que recebeu.

O empenho do Bayern de Munique em manter o avançado inglês surgiu após uma época excecional, na qual marcou 36 golos em 31 jogos, além de 5 assistências, contribuindo diretamente para a conquista do título da liga alemã pela equipa.