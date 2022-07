Roy Kent, de Ted Lasso, é baseado em algum jogador real?

Seriado conta com exclusividade do streaming Apple TV; jogador do programa tem forte personalidade e é capitão do AFC Richmond, treinado por Lasso

Uma das exclusivas séries de sucesso da Apple TV, Ted Lasso conta a história de um treinador que procura desenvolver a equipe AFC Richmond, da Inglaterra.

O técnico é o personagem principal, interpretado por Jason Sudeikis, o qual já atuou em outros filmes como a comédia "Quero Matar Meu Chefe". Outro ator no seriado é Brett Goldstein, que faz a personificação de Roy Kent, capitão do AFC Richmond.

O jogador da série é um meio-campista conhecido pelo seu forte temperamento, e deixou alguns fãs em dúvida sobre quem seria a base para a criação do atleta no seriado.

Quem é o meio-campista agressivo da vida real que inspirou Roy Kent? Ninguém menos que seu "xará": o astro do Manchester United, Roy Keane. Kent, na série, saiu do Chelsea após passagem vitoriosa pelo Blues de Londres, vencendo a tão renomada Uefa Champions League, indo ao AFC Richmond para finalizar a carreira.

Assim como Keane era capitão do Manchester United, Kent chegou a nomeação e é muito respeitado pelo grupo e, assim como o meia dos Reds, o atleta do AFC Richmond se aposenta e torna-se treinador. Além do cargo de comandante, os dois viram comentaristas esportivos.

Para a inspiração, o co-criador do seriado, Brendan Hunt, relatou que o acontecido de 2002, quando Roy Keane acabou expulso em duelo válido pela Copa do Mundo, jogando pela Irlanda, foi fundamental para inspirar o personagem do seriado: "Quando estávamos entrando no futebol, foi o auge do Manchester United... que se deparou com a novela de Roy Keane da Copa do Mundo de 2002. E embora eu não fosse fã do Manchester United, e ainda não sou, eu estava fascinado por Roy Keane", disse à rádio irlandesa Spin 103.8.

A ideia principal seria um personagem com forte personalidade que dificultasse a vida de Ted Lasso, e ninguém melhor que alguém como Keane, como afirmou Bunt: "Não conseguimos pensar em ninguém melhor do que a chatice humana Roy Keane".

A série conta, hoje, com duas temporadas e 22 episódios, dez na primeira e 12 na segunda, que já garantiu o prêmio Emmy de Comédia. Confirmado pelo ator que interpreta o meio-campista do seriado, Brett Goldstein cita uma possível terceira parte de Ted Lasso como o final do programa.