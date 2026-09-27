Roy Keane critica Palmer: ele tem muitos maus hábitos

Roy Keane, ídolo do Manchester United, fez uma crítica ácida a Cole Palmer, astro do Chelsea, afirmando que não o vê como o jogador capaz de elevar o nível da seleção da Inglaterra.

Ao ser questionado sobre a ausência de Palmer, antes da derrota da Inglaterra para a Espanha (3 a 2) no último sábado, pela Liga das Nações da Europa, Keane disse em declarações à televisão: "Bom, eu acho que, sejam quais forem suas lesões, e se ele realmente estiver lesionado… Assisti à última partida dele contra o Brentford, e se vocês acham que ele vai levar a Inglaterra a um nível mais alto e conquistar títulos, esqueçam".

Leia também

Bayern Munich disputa com o Barcelona o campeão do Mundial

Por quanto tempo Mbappé e Konaté ficarão de fora do Real Madrid?

E continuou: "Gosto do Palmer, é um garoto talentoso, mas, na minha opinião, tem hábitos ruins demais".

A crítica de Keane veio poucos dias depois de o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, alertar Palmer de que ele desperdiça "chances demais".

Palmer havia sido convocado por Tuchel para o elenco da Liga das Nações da Europa, após sua ausência da Copa do Mundo no verão passado.

Mas o jogador de 24 anos se retirou das partidas, ao lado de Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford e Tino Livramento. A ausência de Palmer foi a mais polêmica, especialmente porque ele jogou os 90 minutos completos na derrota do Chelsea (3 a 0) para o Brentford, na semana passada.

Esta é a segunda vez que ele é convocado para a seleção inglesa e depois se retira, desde que Tuchel assumiu o cargo em 2025.

Palmer disse, durante uma transmissão ao vivo na "Twitch" na semana passada: "Fiquei com apenas uma perna por 10 meses", mas participou de todas as sete partidas do Chelsea nesta temporada, sendo seis como titular e cinco completas (90 minutos).



