Rosario Central x Boca Juniors ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Boca Juniors vem mal na temporada e enfrenta o Rosario, que está brigando na parte de cima da tabela

Em busca de recuperação no 'Argentinão', o Boca Juniors visita o Rosario Central neste domingo (23), às 15h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do campeonato nacional . A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Rosario Central faz um bom começo de campeonato. Atualmente na terceira posição, o time rosarino venceu quatro, empatou três e perdeu dois dos seus últimos nove jogos. Uma vitória dos mandantes pode levar a equipe para a vice-liderança, caso o San Lorenzo não vença sua partida.

Já o Boca Junior amarga apenas a 19ª posição e já soma seis derrotas no certame. Somando todas as competições, o time da Bombonera venceu apenas três, empatou um e perdeu cinco dos últimos nove jogos.

Prováveis escalações

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana; Damián Martinez, Walter Montoya, Kevin Ortiz, Alan Rodriguez; Jaminton Campaz, Lautaro Giaccone e Alejo Veliz.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Valentini Barco; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero, Martín Payero; Sebastián Villa e Miguel Merentiel.

Desfalques

Rosario Central

Não há desfalques confirmados, já que Ignacio Malcorra tinha se lesionado contra o Tucumán, mas se recuperou e já voltou aos treinamentos normalmente.

Boca Juniors

O Boca chega com uma longa lista de lesionados para o confronto contra o Rosario.

Benedetto, Fabra, Ramírez, Langoni e Exequiel Zeballos não poderão atuar na partida.

Quando é?