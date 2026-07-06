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Rooney: A decisão da FIFA é uma “vergonha”… e Infantino deveria ter vergonha

Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
W. Rooney
F. Balogun
EUA

Wayne Rooney, ex-jogador da seleção inglesa, descreveu a decisão da FIFA de suspender a punição imposta ao americano Folarin Balugun como uma “vergonha”.

Balogun lidera a lista de artilheiros da seleção americana na Copa do Mundo, com três gols, mas recebeu um cartão vermelho durante a vitória de seu país sobre a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final.

Balogun deveria ficar de fora da partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, mas a FIFA anunciou de forma inesperada, na noite de domingo, o adiamento da execução da suspensão por um ano.

A Federação Internacional não apresentou nenhuma explicação para essa decisão, o que deixou a Federação Belga surpresa, especialmente porque a Federação Americana não apresentou recurso contra o cartão vermelho.

A rede AOL divulgou declarações de Wayne Rooney, feitas durante a cobertura da BBC da partida entre Inglaterra e México: “Acho que é uma vergonha absoluta”.

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Ele acrescentou: “Sei que o caso envolvia a UEFA, mas fui suspenso por três partidas antes da Euro 2012 e deveria ficar de fora das partidas da fase de grupos. Depois, fui informado de que, se fosse à Suíça e participasse de um treino com um grupo de crianças, a terceira partida da suspensão seria anulada”.

Ele continuou: “Aceitei isso porque não queria ser suspenso por três partidas, mas, na época, também achava que aquilo era errado”.

Ele acrescentou: “Nesse caso, ou o cartão vermelho é totalmente anulado — e talvez essa seja a decisão correta —, e então ele poderá jogar. Mas suspender a punição por um ano? Acho que isso é uma vergonha absoluta. Infantino deveria ter vergonha dessa decisão”.

Rooney destacou: “O espírito esportivo deste esporte está sendo questionado aqui. Se eu fosse uma seleção adversária dos Estados Unidos, ficaria extremamente irritado. Essa decisão está errada em todos os aspectos”.

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