Ronaldo e Roberto Carlos entram em projeto para assumir a SAF da Inter de Limeira

Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos vão integrar o grupo de investidores que pretende assumir a SAF da Inter de Limeira. A participação dos dois pentacampeões foi confirmada pelo próprio ex-lateral nesta quarta-feira (22), em entrevista ao canal Wamo. Segundo ele, o projeto também conta com outros sócios e tem como objetivo reorganizar a estrutura do clube paulista, atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro, além de abrir caminho para investimentos em outras equipes do interior.

Ao comentar o projeto, Roberto Carlos afirmou que a iniciativa faz parte de um plano maior para fortalecer o futebol do interior brasileiro. O ex-jogador explicou que ele e Ronaldo enxergam potencial em clubes tradicionais e pretendem contribuir tanto na formação de atletas quanto na modernização da gestão dessas equipes.

"Ronaldo e eu estamos comprando agora a Inter de Limeira junto com o Enrico e outros dois sócios nossos, um africano e um árabe. Pouco a pouco, vamos voltar a nos envolver com o futebol do interior para seguir formando grandes jogadores para a seleção e reorganizar esses clubes", afirmou.

O projeto tem como principal articulador Enrico Ambrogini, executivo que trabalhou ao lado de Ronaldo nas passagens pelo Cruzeiro e pelo Valladolid. As negociações para transformar a Inter de Limeira em SAF vêm sendo conduzidas desde o primeiro semestre, quando o Conselho Deliberativo do clube autorizou o avanço das análises técnicas e jurídicas da operação. A proposta prevê um investimento total de R$ 454 milhões ao longo de 10 anos para fortalecer o futebol profissional, as categorias de base e a infraestrutura do clube.

Além de revelar a composição do grupo de investidores, Roberto Carlos indicou que a ideia não se limita à Inter de Limeira. O ex-lateral afirmou que pretende conhecer mais de perto outros clubes do interior paulista, inclusive o União São João, equipe onde iniciou a carreira e que atualmente conta com um sobrinho seu no elenco. A intenção é buscar patrocinadores e ajudar esses clubes a recuperar protagonismo no cenário estadual e nacional.

"O União São João tenho o máximo carinho, o máximo respeito. Vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época", disse.

A expectativa é que a conclusão da operação na Inter de Limeira seja apenas o início de um projeto da dupla de ex-jogadores voltado à reestruturação de clubes tradicionais do interior e ao fortalecimento da formação de novos talentos no país.











