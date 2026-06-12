Ronaldo responde com veemência em confronto com a imprensa portuguesa: "Vocês têm..."

Cristiano Ronaldo falou com a imprensa presente pouco antes da partida da seleção portuguesa para os Estados Unidos. Ele questionou se os jornalistas tinham assistido aos seus últimos jogos.

Ronaldo entrou em campo nos dois últimos amistosos de Portugal. O pentacampeão da Bola de Ouro foi titular nas duas partidas.

Contra o Chile (vitória por 2 a 1), ele foi substituído no intervalo. Contra a Nigéria (vitória por 2 a 1), ele ficou em campo por 64 minutos.

Houve muita polêmica, especialmente em relação a este último jogo. O atacante do Al-Nassr perdeu várias chances importantes e não se mostrou muito bem com a bola em algumas ocasiões.

Questionado sobre sua condição física, o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United, entre outros, respondeu com firmeza. “Sim, me sinto muito bem. Vocês não viram os últimos jogos?”

“Vamos para a Copa do Mundo com boas esperanças. Esta geração de jogadores pode trazer muita glória para Portugal. Se a Copa do Mundo ficar difícil, os verdadeiros campeões vão se destacar”, concluiu.

Portugal enfrenta a República Democrática do Congo na quarta-feira, na primeira partida da Copa do Mundo. Em seguida, estão agendados os jogos contra o Uzbequistão e a Colômbia.