Ronaldo lidera a lista... Mbappé é o legítimo sucessor dos grandes nomes da Eurocopa e da Copa do Mundo

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa e do Real Madrid, se consagrou como o legítimo sucessor dos grandes artilheiros dos principais torneios, após balançar as redes da seleção iraquiana nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.

A seleção francesa abriu o placar com um gol de Mbappé contra o Iraque aos 14 minutos do início da partida, disputada em meio a mau tempo e chuva.

Depois que Mbappé (15 gols) ficou próximo do recorde estabelecido pelo lendário Lionel Messi nesta noite contra a Áustria — tornando-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (18 gols) —, o astro francês se colocou na lista de uma seleta elite europeia liderada pelo lendário Cristiano Ronaldo.

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Com seu gol no Iraque, Mbappé elevou sua contagem para 16 gols internacionais em grandes competições com a Seleção Francesa (15 na Copa do Mundo + 1 na Eurocopa), igualando assim o recorde do lendário alemão Jürgen Klinsmann, de acordo com as estatísticas do Stats Foot, tornando-se, aos 26 anos, o quinto maior artilheiro da Europa em competições importantes, à frente de vários ícones do velho continente.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal — que ainda não marcou na Copa do Mundo de 2026—, esta lista com 22 gols entre a Copa do Mundo e a Eurocopa, seguido pelo alemão Miroslav Klose (19), depois pelo seu compatriota, o lendário Gerd Müller (18), e pelo atual capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane (17) gols.

Kylian Mbappé é considerado atualmente a maior ameaça a Messi na corrida pelo título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo, já que sua idade (26 anos) lhe permite disputar pelo menos mais duas edições do torneio, enquanto Messi (38 anos) provavelmente está disputando sua última edição.

O mesmo vale para Ronaldo no que diz respeito ao total de gols marcados na Eurocopa e na Copa do Mundo, já que a atual Copa do Mundo é a última para o “Don”, de 41 anos.

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