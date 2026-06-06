"Ronaldo cheirava a álcool, eu o obriguei a sair do Real Madrid"

Fabio Capello escreveu um livro sobre sua segunda passagem pelo Real Madrid. O ex-técnico fala, entre outras coisas, sobre Ronaldo Nazário, que se familiarizou bastante com a vida noturna madrilenha. Isso acabou custando caro à lenda brasileira.

Ronaldo mudou-se do Inter para o Real Madrid em 2002, onde permaneceu até meados de 2007. Embora R9 nunca tenha conseguido igualar o seu nível máximo de antes da lesão no joelho em 2000, ele foi uma figura incontornável no Real Madrid durante anos.

Capello chegou ao Real Madrid em 2006, clube que já havia comandado na temporada 1996/97. Em 2006/07, Ronaldo disputou apenas 27 partidas, marcando 11 gols, em parte devido a lesões. Apesar desse número modesto para Ronaldo, Capello está entusiasmado.

“Ronaldo é, sem dúvida, o melhor jogador com quem já trabalhei. É verdade que ele não gostava de fazer sacrifícios nem de treinar, mas tinha uma qualidade que não vi em nenhum outro jogador. Realmente único”, disse Capello no evento Milano Football Week.

Durante a temporada, Capello, que considera a disciplina fundamental, tomou uma decisão difícil. “Ronaldo gostava de festas. Dava para sentir o cheiro de álcool no vestiário depois dessas noites de folia, e ele costumava arrastar alguns de seus companheiros de equipe junto. Eu o forcei a sair.”

Pouco tempo depois desse anúncio, Capello conversou com o falecido Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, festeiro e então proprietário do AC Milan. “Conversei com Berlusconi e disse a ele que iríamos mandar Ronaldo para a Arábia Saudita.”

“Ele perguntou como era o comportamento do jogador, ao que respondi que ele gostava de se divertir e festejar. No dia seguinte, li no jornal que Ronaldo estava indo para Milão”, disse Capello. Também no Milan, O Fenômeno sofreria uma grave lesão no joelho. Em 2011, ele encerrou a carreira no Corinthians.