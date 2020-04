Ronaldinho em prisão domiciliar: quais os próximos passos no caso?

Entenda qual a situação atual do processo do craque

Muito se falou desde que Ronaldinho saiu da Agrupación Especializada de Assunção, cadeia paraguaia onde estava alocado, após audiência nesta terça-feira (7). Mas e aí, o que acontece agora com o ex-jogador e seu irmão Assis?

Agora, com a dupla em prisão domiciliar, o processo continua rolando e a polícia paraguaia permanece investigando o caso. Tudo para descobrir se os brasileiros realmente estiveram envolvidos em crimes que vão além de entrar no país com documentos falsos.

A prisão domiciliar do jogador significa que ele sairá da cadeia onde estava e será transferido para um hotel, no centro de Assunção. O Palmaroga Hotel tem diária, na suíte presidencial, onde ficarão, de R$ 1.900 e será a casa dos irmãos, pelo menos, até que seja tomada outra decisão sobre o processo.

Em quartos separados, Ronaldinho e Assis não poderão deixar o país, sob pena de serem considerados foragidos da justiça. Além disso, tiveram que pagar fiança de aproximadamente um milhão e 600 mil dólares. O dinheiro, depositado no Banco Nacional de Fomento, será resgatado pelo caso a dupla quebre a prisão domiciliar e deixe o hotel.

Mesmo assim, dentro do hotel, terão passagem livre, e poderão aproveitar todas os luxos do Palmaroga, considerado quatro estrelas. Não poderão receber visitas, a não ser, de seus advogados.

Com os irmãos em custódia no hotel, a defesa da dupla, agora, deve tentar a liberações dos brasileiros. Ainda não há nenhuma previsão de data da próxima audiência que pode determinar o futuro de Ronaldinho.