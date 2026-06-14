Ronald Koeman responde à provocação de Joey Veerman

Ronald Koeman se pronunciou pela primeira vez sobre a chamativa campanha publicitária de Joey Veerman. O meio-campista do PSV criticou o técnico da seleção holandesa um dia antes da estreia da Holanda na Copa do Mundo, por meio de um anúncio de página inteira no jornal *De Telegraaf*, no qual o slogan “denim with true character” fazia uma referência explícita à discussão anterior sobre seu caráter.

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu a primeira partida da Copa do Mundo contra o Japão, Koeman recebeu, naturalmente, perguntas sobre a ação de Veerman. O técnico da seleção, no entanto, não pareceu se incomodar e reagiu com um sorriso à questão.

“Ele provavelmente ganhou algum dinheiro com isso, então isso é ótimo para ele”, disse Koeman. “Quanto ao resto, tudo bem, eu consigo rir disso.”

A atenção na coletiva de imprensa mudou então para a Copa do Mundo e a primeira partida da Oranje contra o Japão. Koeman confirmou que Memphis Depay está disponível para ser titular. O atacante do Corinthians enfrentou problemas físicos nos últimos tempos, mas, segundo o técnico, deu grandes passos à frente.

“Nos últimos dois dias, deixamos claro como vamos começar. Memphis está em forma e também poderia começar”, afirmou Koeman.

“Estamos felizes por ele ter feito progressos evidentes desde a pré-temporada. Isso parece promissor. Ele é importante, há muito tempo para a seleção holandesa, e é parte integrante de um eventual sucesso neste Mundial.”