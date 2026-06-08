Ronald Koeman explica a exclusão de Jurriën Timber: “Não quero culpar o Arsenal, mas…”

Na segunda-feira, antes do último amistoso da seleção holandesa antes do início da Copa do Mundo, Ronald Koeman explicou os motivos da desistência de Jurriën Timber do torneio. O zagueiro do Arsenal não se recuperou totalmente da lesão na virilha.

“Nos últimos dois dias, já tínhamos a sensação de que talvez essa fosse a decisão”, disse Koeman à NOS sobre a desistência de Timber. “Ele não estava cem por cento. No fim das contas, conversamos com ele ontem à noite e hoje de manhã e, infelizmente, tivemos que tomar essa decisão.”

Timber ainda jogou uma hora pelo Arsenal no fim de semana passado, na final da Liga dos Campeões perdida nos pênaltis contra o Paris Saint-Germain. No entanto, Koeman entende que o técnico Mikel Arteta e sua equipe médica optaram por deixar o holandês jogar.

“Sim, não dá para culpar o clube, porque é a final da Liga dos Campeões”, disse Koeman. “Então, não quero fazer isso, mas está claro que isso não ajudou.”

“Se tivéssemos que jogar mais uma partida agora, talvez ele conseguisse, mas um torneio inteiro em que você tem que jogar a cada dois dias… Ele está longe de estar em forma e ainda tem queixas. Isso não melhora muito rápido, então, a curto prazo, ele não estará em forma.”

Segundo o técnico da seleção, não houve dúvidas devido à duração do torneio, que só termina em meados de julho. “Não, porque com ele temos oito defensores. Sem ele, ficamos com sete, e isso é muito pouco. Então, é preciso tomar uma decisão.”

“Geertruida, e também Maatsen, estavam naturalmente no grupo. Portanto, nesse aspecto, não sofremos muito, agora que vamos chamar Geertruida. Por isso também não esperamos muito tempo, pois não se esperava que a situação de Timber melhorasse muito rapidamente.”