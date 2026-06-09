Ronald Koeman critica duramente o protagonista da partida entre Holanda e Uzbequistão: "Se esse é o nível..."

Após a difícil vitória sobre o Uzbequistão (2 a 1), Ronald Koeman não ficou satisfeito com a atuação da árbitra da partida. Em entrevista à NOS, o técnico da seleção fez críticas a Alyssa Pennington.
A Holanda abriu o placar no primeiro tempo com um pênalti. Cyrensio Summerville foi derrubado na linha de fundo, e Pennington marcou a penalidade. Cody Gakpo não falhou na cobrança.
Pouco depois, Donyell Malen teve uma grande chance de gol, mas seu pé foi derrubado. No entanto, o atacante da Oranje não recebeu pênalti pela suposta falta.
No segundo tempo, tudo parecia dar errado para a Oranje. Guus Til cometeu uma falta com a mão logo fora da área e recebeu um cartão vermelho de Pennington. No entanto, o cartão não terá consequências para a Copa do Mundo.
Nos minutos finais, Jan Paul van Hecke foi derrubado de forma irregular durante um escanteio. Pennington apontou para a marca do pênalti, permitindo que a Holanda ainda vencesse a partida.
Após o jogo, Koeman não poupou críticas à árbitra. “Se esse vai ser o nível na Copa do Mundo… Quando você vê que a falta em Summerville (no pênalti, red.) rendeu apenas um cartão amarelo e, em seguida, Til recebe um cartão vermelho por uma bola que acidentalmente bateu em seu braço…”