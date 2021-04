FIFA 21: Jogador do Ultimate Team marca 2000 gols com o goleiro Petr Cech como atacante

Usando o ex-goleiro do Chelsea como atacante no modo Ultimate Team, usuário dsrii publica seus golaços com o tcheco no fórum Reddit

Ronaldo Fenômeno, Mbappé e Neymar são algumas das escolhas mais comuns de atacantes para o modo Ultimate Team do FIFA 21, mas além de nomes mais populares, alguns jogadores optam por peças bizarras para o seu setor ofensivo do game, como a carta base (86) do goleiro tcheco Petr Cech.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No fórum dedicado ao FIFA 21 do Reddit, o usuário dsrii vem fazendo publicações que acompanham sua jornada no FUT usando exclusivamente o goleiro como atacante principal.

A escolha, além de curiosa, também é das piores possíveis, já que além de não ter os atributos corretos para a posição e perder completamente seu entrosamento, o arqueiro ainda é bastante lento, desajeitado e péssimo finalizador. Mesmo com tantas limitações, dsrii chegou recentemente à marca de 2000 gols marcados com Cech no modo.

Em um vídeo com uma compilação de pouco mais de dois minutos, o usuário mostra alguns de seus gols favoritos marcados com o goleiro, que se destaca por sua estatura (1,96m) e icônico capacete de proteção, usado desde 2006, após uma grave lesão na cabeça.

Em suas postagens anteriores (a cada 500 gols marcados), é possível ver desde gols de cabeça até voleios, bicicletas e golaços enfileirando zagueiros, algo praticamente impossível de fazer com um jogador com uma estrela de drible e pouquíssima mobilidade e agilidade.

Até a última publicação, eram 2000 gols marcados em 1276 partidas disputadas, uma marca excelente mesmo para os melhores atacantes do jogo. Vale notar que as partidas foram disputadas em modos como Division Rivals e até mesmo Weekend League, campeonato competitivo do game.