Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, revelou a verdade sobre os rumores que circulavam a respeito de um acordo de troca entre Barcelona e Inter de Milão nas últimas horas da janela de transferências de verão.

Relatos indicavam que Federico Dimarco se transferiria para o Barcelona, em troca da assinatura de Alejandro Baldé com a Inter de Milão neste verão.



Hans Flick, técnico do Barça, foi categórico ao afirmar que Baldé teria dificuldade em conseguir um papel de destaque no time catalão.

Romano disse, em seu canal na rede "YouTube": "Recebi esta noite muitas perguntas sobre a possibilidade de acordos de troca entre Inter e Barcelona. Também recebemos muitas perguntas a respeito da contratação de Lautaro Martínez pelo Barça".



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E acrescentou: "Surgiram muitas questões relacionadas a Inter e Barcelona juntos durante a janela de transferências de verão, mas os dois clubes não farão qualquer acordo. Esqueçam completamente. Não existe nenhuma chance, nem nenhuma possibilidade. Essa é também a situação em relação à saída de Lautaro Martínez".

E prosseguiu: "Também houve conversas sobre a transferência de Alessandro Bastoni para o Barcelona neste verão, mas Hans Flick decidiu não avançar no acordo por Bastoni, assim como com Cristian Romero".

E concluiu: "Esta noite surgiram novos boatos entre Barcelona e Inter, mas esqueçam a ideia de que aconteça qualquer acordo entre os dois clubes neste verão. Nada aconteceu e nada vai acontecer".



