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Hussein Hamdy

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Romano dá o veredito: Barcelona e Inter fecharão uma troca?

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A emoção dos momentos finais

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, revelou a verdade sobre os rumores que circulavam a respeito de um acordo de troca entre Barcelona e Inter de Milão nas últimas horas da janela de transferências de verão.

Relatos indicavam que Federico Dimarco se transferiria para o Barcelona, em troca da assinatura de Alejandro Baldé com a Inter de Milão neste verão.

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Hans Flick, técnico do Barça, foi categórico ao afirmar que Baldé teria dificuldade em conseguir um papel de destaque no time catalão.

Romano disse, em seu canal na rede "YouTube": "Recebi esta noite muitas perguntas sobre a possibilidade de acordos de troca entre Inter e Barcelona. Também recebemos muitas perguntas a respeito da contratação de Lautaro Martínez pelo Barça".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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E acrescentou: "Surgiram muitas questões relacionadas a Inter e Barcelona juntos durante a janela de transferências de verão, mas os dois clubes não farão qualquer acordo. Esqueçam completamente. Não existe nenhuma chance, nem nenhuma possibilidade. Essa é também a situação em relação à saída de Lautaro Martínez".

E prosseguiu: "Também houve conversas sobre a transferência de Alessandro Bastoni para o Barcelona neste verão, mas Hans Flick decidiu não avançar no acordo por Bastoni, assim como com Cristian Romero".

E concluiu: "Esta noite surgiram novos boatos entre Barcelona e Inter, mas esqueçam a ideia de que aconteça qualquer acordo entre os dois clubes neste verão. Nada aconteceu e nada vai acontecer".

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