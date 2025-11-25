Roma x Midtjylland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga Europa 2025/26

A Roma recebe o Midtjylland na quinta-feira (27), às 14h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26. A partida acontece no Estádio Olímpico de Roma, em Roma, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).
O time da casa está na 18ª colocação, com seis pontos e um retrospecto de dois empates e duas derrotas. Na última partida, a Roma ganhou do Rangers, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Matías Soulé (13') e Lorenzo Pellegrini (36').
Já o Midtjylland é a grande surpresa da competição e ocupa a primeira posição na tabela, com 12 pontos e quatro vitórias nos quatro jogos em que disputou. Na última partida da equipe dinamarquesa, eles levaram a melhor sobre o Celtic, em casa, por 3 a 1, com gols de Martin Erlic (33'), Mikel Gogorza (35') e Franculino Djú (41'), enquanto Reo Hatate diminuiu de pênalti aos 81 minutos.
Prováveis escalações
Roma: Mile Svilar; Jan Ziólkowski, Evan Ndicka e Gianluca Mancini; Wesley, Manu Koné, Bryan Cristante e Zeki Çelik; Lorenzo Pellegrini e Matías Soulé; Evan Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini
Midtjylland: Elías Ólaffson; Kevin Mbabu, Han Beom-Lee, Martin Erlic e Mads Bech Sørensen; Pedro Bravo e Philip Billing; Mikel Gogorza, Gue-sung Cho e Darío Osório; Franculino Djú. Técnico: Mike Tullberg
Desfalques
Roma
Lesionados: Edoardo Bove, Artem Dovbyk, Paulo Dybala e Angeliño. Dúvidas: Leon Bailey e Mario Hermoso.
Midtjylland
Lesionados: Edward Chilufya e Adam Gabriel. Dúvidas: Ovie Ejeheri.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 27 de novembro de 2025
- Horário: 14h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico de Roma, Roma - Itália