Rogério Ceni de volta ao Fortaleza? Demitido no Cruzeiro, ex-goleiro pode substituir Zé Ricardo

Segundo jornal, Ceni pode retornar ao Fortaleza depois de deixar o clube em agosto

Zé Ricardo foi demitido do . O anúncio aconteceu na manhã desta sexta-feira, pouco depois de o jornal O Povo dar a informarção em primeira mão. O treinador cai após somente sete jogos no comando da equipe. Zé Ricardo conseguiu apenas uma vitória e perdeu quatro partidas, além de dois empates. O treinador falou sobre sua saída.

"Não faltou empenho e comprometimento, mas, no futebol, a pressão pelos resultados é muito grande e, infelizmente, o tempo foi curto para a realização do trabalho. Agradeço ao presidente Marcelo e toda a sua diretoria pela oportunidade e retidão comigo. Eles têm feito um grande trabalho na reconstrução do clube. Obrigado também à comissão técnica, aos jogadores e funcionários, muito dedicados, e aos torcedores que me apoiaram. Fico na torcida para que o clube alcance todos os seus objetivos", disse o treinador.

A diretoria do Leão já teria decidido um nome para assumir o time: Rogério Ceni. De acordo com O Povo, uma proposta já foi feita. O ex-goleiro deixou o Fortaleza em agosto para tentar levar o à final da Copa do . Mas somente oito jogos depois de assumir a , com quatro derrotas, um empate e duas vitórias, foi demitido na última quinta-feira.

NOTA OFICIAL - O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Zé Ricardo. O clube agradece ao Treinador e Comissão Técnica pelo trabalho desenvolvido, e deseja sucesso na continuidade da carreira no futebol profissional.

— Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 27, 2019

Ceni já conquistou três títulos com o Fortaleza e, ainda segundo o jornal, os dirigentes do clube esperam somente um "sim" do treinador para anunciá-lo de forma oficial.