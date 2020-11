Rogério Ceni vê drama no Flamengo onde menos se esperava: no gol

Tricolor cometeu diversos erros na saída de bola, mas na falha do jovem goleiro Hugo 'Neneca' Souza o artilheiro Brenner selou a vitória do São Paulo

A noite dessa quarta-feira (11) reservou um dos duelos mais esperados das quartas de final da Copa do . No Maracanã, o Flamengo recebeu o São Paulo e perdeu por 2 a 1. O duelo, que já era grandioso por si só ganhou um novo ingrediente pelo fato de ser a estreia de Rogério Ceni como treinador do . O novo técnico fez seu primeiro jogo e viu o goleiro titular Diego Alves sair lesionado e Hugo Souza, o Neneca, falhar e entregar o gol da vitória ao .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O primeiro tempo da partida foi visto como um jogo morno. O dominou durante a primeira etapa e obrigou Tiago Volpi a trabalhar algumas vezes. Na segunda etapa, logo no primeiro minuto, Brenner colocou o São Paulo na frente. Um minuto depois a dupla Bruno Henrique-Gabigol voltou a colaborar e o camisa 9 empatou a peleja.

Mais times

Quando o jogo tinha números iguais no placar, veio a lesão de Diego Alves, aos 10 minutos da segunda etapa. O Flamengo disse que o goleiro deixou o campo por câimbras, depois de tanto tempo sem jogar. O goleiro Hugo Souza, amado pela torcida, assumiu a vaga do experiente jogador e jogava de maneira segura até os 42 do segundo tempo, quando ele foi tentar driblar Brenner ao lado da própria meta e falhou.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

O atacante são-paulino deu um toque na bola, tirou de Hugo e ficou o gol aberto para marcar. No dia da estreia de um dos mais importantes goleiros das últimas décadas do Brasil contra o clube que o consagrou, o problema veio exatamente no gol.

Caso seja, de fato, apenas problemas de câimbras, é possível que Diego Alves em pouco tempo recupere a condição de titular. A escolha dele, porém, foi um dos pontos que já rendeu a famosa 'cornetada' das primeiras escolhas de Ceni.

Grande parte da torcida entendia que Hugo deveria continuar como titular da equipe, mas Ceni bancou o experiente arqueiro. Dessa forma ele mostra que os créditos que Hugo conseguiu com Domènec Torrent deverão ser reconquistados com o ex-goleiro são-paulino.

Mais artigos abaixo



Ceni escalou Diego Alves como titular (Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Ceni foi um dos grandes expoentes da ideia de goleiros que jogam com os pés. Para além dos gols marcados de falta e de penalidade máxima, Rogério sempre ajudou o São Paulo como organizador e iniciador de jogadas. Agora, na forma como o futebol é praticado hoje em dia, é muito importante contar com goleiros que saibam jogar com os pés. E Ceni sabe bem disso. Não é à toa que ele mandou contratar Felipe Alves para a meta do .

Recém-chegado ao Flamengo, Rogério sabe que precisará primeiro entender toda a situação da meta flamenguista. Depois de compreendido, precisará trabalhar para adequar cada vez mais seus atletas às suas ideias de jogo.