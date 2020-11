Volpi encerra busca interminável por goleiro no São Paulo, com chance de frustrar Ceni mais uma vez

Prestes a completar 100 jogos com o Tricolor Paulista, camisa 1 é incontestável no gol são-paulino após um período de muitas críticas na posição

Antes mesmo da aposentadoria de Rogério Ceni como jogador, a missão de substituir o ídolo do era vista como uma das mais difíceis no Morumbi. No entanto, alguns anos depois, Tiago Volpi assumiu o seu lugar embaixo das traves são-paulinas e não largou mais, se firmando como um dos pilares do time.

Nesta quarta-feira, 11 de novembro, Volpi completa seu centésimo jogo como goleiro do São Paulo. O adversário em uma marca tão especial é o , contra quem brilhou semanas atrás ao defender dois pênaltis e dar uma assistência em pleno Maracanã. O palco deste novo duelo é o mesmo, mas desta vez Ceni estará do outro lado do confronto, comandando o Rubro-negro.

Volpi chegou ao São Paulo para a temporada 2019 por empréstimo, mas o bom desempenho com a camisa 23 do São Paulo fez o Tricolor contratá-lo em definitivo por 5 milhões de dólares junto ao Querétaro, do . Com contrato até 2023, ele recebeu a camisa 1 do time, usada por anos e anos por Ceni (que depois assumiu a 01).

"Eu não trato isso como pressão, mas como orgulho de poder vestir essa camisa que ele vestiu tanto tempo. Mas quero escrever a minha história. Sei que ele é o maior ídolo do clube. Não quero forçar para ser parecido. Espero ganhar títulos aqui, mas ele sempre vai ser lembrado", disse em entrevista ao SporTV.

Nos 99 jogos até aqui, Volpi acumula 38 vitórias, 31 empates e 30 derrotas. Na temporada atual, são 39 partidas e 50 gols sofridos. Estabelecido como titular, a missão de Volpi agora é outra: conquistar um título com o São Paulo.

Volpi é o goleiro com mais jogos desde 2016 no São Paulo

Rogério Ceni pendurou as chuteiras e as luvas no final de 2015. De lá para cá, cinco goleiros receberam a oportunidade de sucedê-lo como o titular do São Paulo, mas ninguém teve tanta aprovação e tanta longevidade na posição quanto Volpi.

Denis, "primeiro na linha de sucessão", foi o segundo que mais teve oportunidades na meta tricolor. Entre 2016 e 2017, ele atuou em 76 partidas. No entanto, não convencia torcedores e comissão técnica, mesmo com quase nove anos de clube.

Sidão também teve muitas chances no São Paulo. Indicado pelo próprio Rogério Ceni, foram 71 jogos entre 2017 e 2018. Assim como Denis, não convenceu e deixou o clube após essas duas temporadas. Outro goleiro que teve chances de se firmar na meta são paulina foi Renan Ribeiro. Após a aposentadori de Ceni, fez 33 jogos com o São Paulo, mas rescindiu com o clube após a chegada de Jean, em 2017, que fez somente 19 jogos pelo clube.