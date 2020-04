Quantos gols Rogério Ceni fez na carreira? Quando foi o gol 100? Veja os números do goleiro

Ex-goleiro e atual técnico do Fortaleza marcou mais de 100 gols após 25 anos de carreira como jogador do São Paulo

Em 18 anos, cada falta frontal ou pênalti era chance clara de gol para o . Assim, Rogério Ceni se tornou um jogador singular na história do futebol. Grande goleiro debaixo das traves, o ex-jogador também ganhou destaque com o seu faro de gol e técnica apurada ao longo dos anos.

Com o futebol paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, o GloboEsporte.com vai reprisar o clássico entre São Paulo e Corinthians, no de 2011, que ficou marcado pelo gol 100 de Rogério Ceni. O torcedor poderá acompanhar a partir das 17h (de Brasília).

https://t.co/NReaZOhDgL vai retransmitir jogos históricos do futebol brasileiro a partir de hoje



Primeira partida exibida será o clássico entre São Paulo e , marcado pelo gol 100 de Rogério Ceni. Você assiste às 17h. Veja a lista https://t.co/oxc6Ffk0uu pic.twitter.com/2ZiJAUbgjs — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) April 17, 2020

Confira os principais números de Rogério Ceni como artilheiro!

QUANTOS GOLS TEM ROGÉRIO CENI?

Ao longo de toda a sua carreira, Rogério Ceni somou 131 gols, 62 de falta e 69 de pênalti, além de um de bola rolando, todos eles distribuídos contra diversos times. E qual a explicação para tamanha precisão nos chutes? De acordo com o técnico do , o segredo está na repetição.

Mais times

“Repetição. Cobrança de falta é repetição. Aliás, tudo que você faz na vida é repetição. Quanto mais você repete, mais chance tem de alcançar o sucesso. Você vem pela primeira vez fazer uma pergunta aqui, provavelmente não tinha a mesma qualidade de hoje, depois de tantas vezes que você veio. Falta é a mesma coisa. Antes de eu fazer meu primeiro gol de falta, bati 15 mil vezes. Depois de 15 mil vezes, alguma coisa boa tem que sair”, revelou em 2019, enquanto comandada o .

O primeiro gol finalmente aconteceu em 15 de fevereiro de 1997, na vitória por 2 a 0 sobre o União São João, pelo Campeonato Paulista. O goleiro finalizou à meia-altura, no canto esquerdo de Adinam, e correu para o abraço.

QUANTOS GOLS POR ANO

ANO GOLS FALTAS PÊNALTIS BOLA ROLANDO 1997 3 3 0 0 1998 3 3 0 0 1999 5 3 2 0 2000 8 7 1 0 2001 2 2 0 0 2002 5 5 0 0 2003 2 2 0 0 2004 5 4 1 0 2005 21 11 10 0 2006 16 5 10 1 2007 10 2 8 0 2008 5 1 4 0 2009 2 2 0 0 2010 8 2 6 0 2011 8 3 5 0 2012 4 1 3 0 2013 6 2 4 0 2014 10 1 9 0 2015 8 2 6 0

O ANO MAIS ARTILHEIRO

Em 2005, Rogério Ceni viveu seu ano mais artilheiro. Dos 21 gols marcados em 75 jogos, 11 foram de falta e 10 de pênalti.

ANO GOLS FALTAS PÊNALTIS 2005 21 11 10

QUANDO E COMO FOI O GOL 100 DE ROGÉRIO CENI?



Foto: Divulgação São Paulo

O ídolo alcançou a marca do centésimo gol na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Paulistão de 2011, na Arena Barueri.

Mais artigos abaixo

O gol saiu aos 8 minutos do segundo tempo, após Fernandinho ser derrubado perto da área por Ralf. Ceni em cobrança perfeita, acertou a bola no ângulo direito, sem chances para Julio Cesar pegar.

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Alex Silva, Rhodolfo e Miranda; Ilsinho, Rodrigo Souto, Jean, Carlinhos Paraíba e Junior Cesar; Dagoberto e Fernandinho. Treinador: Carpegiani.

QUEM FOI A MAIOR VÍTIMA DE ROGÉRIO CENI?



Foto: Friedemann Vogel/Getty Images

Apesar de ter tido uma rápida passagem pelo Cruzeiro em 2019 como técnico, o ex-goleiro marcou o seu nome na história do clube mineiro, mas não de um jeito positivo. Ao longo de sua carreira, Ceni marcou 131 gols, e sua maior vítima foi justamente a e o , com sete tentos sofridos cada um.

Gols contra o Cruzeiro

COMPETIÇÃO JOGO COMO Campeonato Brasileiro 2005 São Paulo 1 x 1 Cruzeiro Pênalti Campeonato Brasileiro 2005 Cruzeiro 2 x 3 São Paulo Pênalti Campeonato Brasileiro 2006 Cruzeiro 2 x 2 São Paulo Bola rolando e pênalti Campeonato Brasileiro 2006 São Paulo 2 x 0 Cruzeiro Pênalti Campeonato Brasileiro 2010 Cruzeiro 0 x 2 São Paulo Pênalti Campeonato Brasileiro 2014 São Paulo 1 x 0 Cruzeiro Pênalti

Gols contra o Palmeiras