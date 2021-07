Rogerio Ceni no Flamengo: jogos, gols, título e mais números do técnico

Confira os principais dados e estatísticas da passagem do ex-goleiro no comando do Rubro-Negro

Rogério Ceni foi anunciado como treinador do Flamengo no decorrer da campanha 2020, quando deixou o Fortaleza para assumir o lugar deixado então pelo demitido Domènec Torrent. Ainda com a sombra dos feitos de Jorge Jesus em 2019 sob o seu trabalho, o ex-goleiro passou por altos e baixos... mas conseguiu defender o título brasileiro da temporada.

Ceni, que chegou a balançar no cargo algumas vezes, segue sem convencer absolutamente a totalidade da torcida rubro-negra, mas continua apresentando resultados quando o momento mais pede.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta primeira metade da temporada 2021, por exemplo, o Flamengo comandado pelo eterno ídolo do São Paulo já conquistou a Supercopa do Brasil, batendo o Palmeiras nos pênaltis, e não teve grandes dificuldades para seguir com o título do Campeonato Carioca. O desafio segue na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil durante a atual temporada. Confira, abaixo, o retrospecto de Ceni como técnico do Flamengo.

Retrospecto de Ceni no Flamengo

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 42 22 11 9 61%

Rogério estreou como treinador do Flamengo em 11 de novembro de 2020, com derrota por 2 a 1 para o São Paulo em jogo válido por aquela Copa do Brasil. No total, já foram 42 jogos com 22 vitórias, 11 empates e apenas nove derrotas. O time marcou 83 vezes e sofreu 52 gols no período.

Saldo de gols

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS 83 52 31

Títulos conquistados

(Foto: Getty Images)

Campeonato Brasileiro de 2020

Supercopa do Brasil 2021

Campeonato Carioca 2021

Artilheiros do Fla com Rogério Ceni

(Foto: Getty Images)