Rogério Ceni freguês? Ex-goleiro perde mais uma para o Corinthians e os memes não perdoam

Ex-goleiro do São Paulo perdeu de virada por 3 a 1 para o Corinthians, à frente do Fortaleza. Ceni ainda não venceu o Timão desde que virou técnico

Parecia que neste domingo Rogério Ceni conseguiria sua primeira vitória como técnico diante do . Só parecia. Depois de ver o abrir o placar, o ex-goleiro presenciou uma virada alvinegra no Castelão. Boselli, Pedrinho e Danilo Avelar fizeram os gols que determinaram a vitória do Corinthians por 3 a 1.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Assim que o triunfo alvinegro se consolidou, os memes começaram a bombar na internet. Afinal, Rogério Ceni "versão treinador" já enfrentou o Corinthians seis vezes e não obteve nenhum triunfo: agora são três empates e três derrotas.

O retrospecto virou um prato cheio para os torcedore corintianos, que consideram Ceni um "freguês" da equipe do Parque São Jorge. Veja esse sentimento traduzido em memes:

Não importa onde seja, VOCÊ SEMPRE SERÁ FREGUÊS DO CORINTHIANS. pic.twitter.com/YNdjouPxtX — L A R Y A N E (@laryanefernands) July 28, 2019

Esse é freguês independente de onde esteja. pic.twitter.com/pdQihecYQz — O garoto não é ninguém. (@cor_barca_cavs) July 28, 2019

Sem novidade! Rogério Ceni em qualquer lugar sempre vai ser freguês do Corinthians 🤪🤪 pic.twitter.com/mQ7VVciSJE — CORINTHIANS (@TuEsOrgulho_) July 28, 2019

Freguês do Corinthians como atleta, agora freguês como técnico...... Quanta decepção mão de alface!!! Vai Corinthians 🏳️🏴💪🏻 tu és orgulho pai pic.twitter.com/tHm8etuYsD — Lord Dailon 🛡️⚔️ (@dailonsystem99) July 28, 2019

Ei, Você aí

Freguês em Fortaleza

Itaquera e Morumbi 🎶🎶 pic.twitter.com/xFRlMcLHCf — Bi world champion (@Dudu_Olivier) July 28, 2019