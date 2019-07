Fortaleza 1 x 3 Corinthians: Pedrinho volta a ser decisivo em vitória do Timão

Atacante deu duas assistências e marcou um gol na partida disputada na Arena Castelão

Pedrinho foi, novamente, o cara do . O jovem atacante deu duas assistências e marcou um dos gols do na virada por 3 a 1 sobre o , na Arena Castelão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o fim da partida, Pedrinho foi ovacionado pela torcida corintiana presente no estádio. O atacante de 21 anos chegou ao seu quarto gol no Brasileirão e é o artilheiro do time na competição.

"Algo inexplicável (ser ovacionado), cada vez que gritam meu nome é como se fosse a primeira vez, até cheguei a arrepiar ali. Eu, fora de casa, com 21 anos, num clube como o Corinthians e com o carinho da torcida", disse ao canal Premiere.

Aposta de Fábio Carille nas últimas partidas, o jogador tem correspondido às expectativas e mostra que pode ser uma peça que pode fazer a diferença no elenco Alvinegro. Atuando mais pelo lado direito do setor ofensivo, Pedrinho tem dado trabalho aos rivais. Tanto que, foi de lá que saiu o cruzamento para Boselli, além do próprio gol do jogador.

O Corinthians é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O Timão volta a campo na próxima rodada contra o , em clássico contra o Palmeiras, em Itaquera, às 19h (de Brasília).

Ceni perde novamente

Com o resultado deste domingo, Rogério Ceni segue sem vencer o Corinthians desde que virou técnico: são três empates e três derrotas. O retrospecto fez com que os memes na internet logo destacassem esses números.