Rodrygo faz gol pelo Real B, provoca goleiro e é expulso

Partida ficou marcada ainda pela assistência de calcanhar de Renier

Em seu retorno para o Real Madrid Castilla após ser rebaixado por Zidane, Rodrygo mostrou que quer voltar em breve ao time principal Merengue e fez um dos gols da vitória da equipe por 2 a 0 sobre o San Sebastian de Los Reyes, pela 26ª rodada da terceira divisão espanhola. No entanto, em sua comemoração , o brasileiro acabou se desentendendo com o goleiro rival, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Já Reinier estreou pelo Castilla e, ao lado de Rodrygo, deu uma assistência para Fidalgo abrir o placar.

A dupla brasileira teve atuação de destaque, apesar da expulsão de Rodrygo, considerada infantil por ter caído na provocação do rival e por ficar de fora do clássico contra o no fim de semana (pela primeira divisão), e do amarelo de Reinier por ser advertido com o amarelo para evitar um contra-ataque do adversário.





A partida foi acompanhanda de perto pelo presidente Florentino Pérez, que estava nas tribunas do estádio Alfredo Di Stéfano.

O Castilla é o sétimo colocado da competição, com 37 pontos marcados.