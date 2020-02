Rodrygo é "rebaixado" para o Castilla, que pode ter ataque milionário com Reinier

Atacante perdeu espaço no elenco principal e volta ao time B para manter o ritmo de jogo

Após ficar de fora do quarto jogo seguido pelo time principal do , Rodrygo foi rebaixado para o time B Merengue, o Castilla, para manter o ritmo de jogo.

Na temporada 2019/20, Rodrygo fez 18 partidas pelo Real Madrid, com sete gols marcados. No entanto, desde o início do ano o brasileiro perdeu espaço no elenco principal e viu o amigo e companheiro, Vinicius Junior, voltar a receber mais oportunidades.

A última vez que Rodrygo atuou pelo Castilla foi em 28 de setembro, tendo feito uma boa partida e marcado um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Majadahonda.

Agora, o "Rayo" irá formar dupla de ataque milionário com Reinier - o Real Madrid desembolsou 70 milhões de euros para contratar a dupla -, que foi apresentado nesta semana no Santiago Bernabéu e deve receber a primeira oportunidade como titular no time treinado por Raúl.