Rodrygo “9” do Real Madrid pode oferecer novas opções a Tite

Atuando centralizado no ataque, em meio à lesão de Benzema, o brasileiro vai arrancando elogios de Ancelotti

Em meio às dúvidas sobre como será escalado o Brasil na Copa do Mundo do Qatar, entre novembro e dezembro deste ano, a formatação do ataque mexe com a curiosidade e imaginação de torcedores e analistas. É possível prever nomes como Neymar e Vinícius Júnior com vaga garantida, mas a competição é bem aberta quando pensamos nas opções para as pontas e especialmente em quem vai comandar o ataque mais centralizado.

E antes dos amistosos contra Gana (23/09) e Tunísia (27/09), quem chega à seleção com moral altíssima pelo que vem fazendo em seu clube é Rodrygo. Além de fazer o seu melhor início de temporada pelo Real Madrid, o ex-santista agora se apresenta não mais como apenas uma opção na difícil briga por uma vaga na ponta-direita (onde concorre com nomes como Raphinha, Antony e até Gabriel Jesus ou Richarlison). Em meio à ausência de Karim Benzema, craque francês que se lesionou pelo Madrid, Rodrygo causou um rápido impacto atuando centralizado no comando de ataque da equipe merengue.

Foi dele, atuando como homem mais avançado de seu time, o gol que abriu caminho para a vitória sobre o Atlético de Madrid no clássico espanhol, realizado no último final de semana e que foi marcado pelo racismo direcionado a Vinícius Júnior – e com a resposta das dancinhas de Rodrygo em parceria com o compatriota. O lance do gol teve infiltração dentro da área e toque seco e certeiro para o fundo das redes. Direto do manual dos grandes goleadores. O rendimento recente sob a nova função vem arrancando elogios do técnico Carlo Ancelotti e a imprensa espanhola até já fala em “dor de cabeça” para o comandante italiano para quando Benzema se recuperar de seu problema físico.

Getty Images

“Ele é inteligente, sabe se desmarcar muito bem e tem sobrado com sua qualidade. Fez um gol fantástico. Pela qualidade que tem, pode jogar em qualquer posição (de ataque). Não está acostumado a jogar por dentro, mas é tão inteligente que aprende rápido”, observou Ancelotti após o 2 a 1 sobre o Atleti, que mantém os Blancos na ponta da tabela da liga espanhola neste ótimo início de campanha.

Dentre o que tem feito no Real Madrid para o que pode fazer na seleção brasileira, existe uma distância considerável. Mas o desempenho recente agrega ao que Rodrygo pode entregar não apenas como qualidade, mas sim em versatilidade para Tite. E aqui vale destacar as palavras do próprio treinador durante a última convocação antes da lista de nomes para Copa do Mundo: “Versatilidade dos atletas é uma parte importante”.

A boa fase de Rodrygo ainda não lhe garante nada em relação a planos de titularidade, mas aumenta a disputa em relação a nomes como Gabriel Jesus, Richarlison, Matheus Cunha e especialmente Roberto Firmino dentro do grupo. Se continuar entregando no Real Madrid os gols e movimentação fluida que tem apresentado para ajudar a construir gols, assim como para finalizá-los, Rodrygo vai ganhar mais moral com o técnico do Brasil.

CBF

“Fique uma mensagem clara a todos: façam os seus melhores. Estejam nos seus mais altos níveis em seus clubes. Dessa forma teremos o melhor senso de justiça na convocação final”, lembrou Tite nas últimas semanas.

A fase atual deste Rodrygo versão “9”, jogando centralizado no ataque, dá a Tite uma nova e excelente opção pensando no Qatar.