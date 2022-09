Vinicius baila, vibra e tem boa atuação para responder racistas no clássico de Madrid

Real Madrid vence clássico por 2 a 1, com gols de Rodrygo e Valverde, e Vini Jr. baila outra vez

O Real venceu o Atlético por 2 a 1 no clássico de Madrid. Além da vitória merengue, o duelo foi marcado pela resposta de Vinicius Júnior aos racistas. O brasileiro não marcou gols, mas bailou, dançou e vibrou muito com seus companheiros após ser alvo de ofensas racistas durante toda semana.

Titular, Vini jogou os 90 minutos do clássico e teve participação direta em um dos gols. No de Rodrygo, que abriu o placar, não esteve no lance, mas comemorou de forma icônica ao lado de seu compatriota, com direito a samba.

Minutos depois, em uma escapada pela esquerda, teve a sua principal chance. Adentrou a área e tirou, mas Oblak defendeu e a bola explodiu na trave. No rebote, Valverde aumentou o placar para os merengues. Na comemoração, muita vibração de Vinicius.

Depois disso, o jogo ficou mais complicado para o brasileiro. O atacante não teve muito sucesso em suas tentativas e acabou desperdiçando muitos lances, mas, mesmo assim, o brasileiro foi um dos responsáveis pela vitória merengue jogando fora de casa.

Antes do jogo, vale lembrar, Vini foi alvo de coros racistas por parte da torcida colchonera. “Vinicius, você é um macaco”, dizia o cântico. É possível notar, também, que nenhum dos torcedores presentes tentou parar os atos de racismo contra Vini.