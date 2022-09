Como o Real Madrid atingiu seu melhor início de temporada em mais de 50 anos

A equipe de Ancelotti chega a números recordes na pausa para a Data Fifa de setembro

O Real Madrid é o melhor time da Europa neste início temporada. A equipe de Carlo Ancelotti chega a primeira pausa para a Data Fifa de setembro com os melhores resultados possíveis e acabando com a ideia de que, sem Benzema, esta equipe não teria força suficiente.

Nove vitórias em nove jogos comprovam o que foi dito. É o melhor começo do Real Madrid neste século, que não começou com nove vitórias desde 1968/69, com Miguel Muñoz. O recorde de vitórias para iniciar a temporada é justamente nessa temporada - 11 êxitos - empatado com o recorde de 1961/62, também com Muñoz no banco.

Nas cinco grandes ligas, ninguém conseguiu mais vitórias completas (seis em seis lideradas pelos merengues - o recorde é começar com nove vitórias em 1968/69). Arsenal, PSG, Napoli, Union Berlin, Barcelona, ​​​​Manchester City, Atalanta, Tottenham e Betis todos perderam ou empataram um ou dois jogos, mas ninguém conseguiu acompanhar o Real Madrid.

Será necessário ver como eles mantêm esse nível na volta dos jogos, que acontece no dia 2º de outubro, contra o Osassuna.

Abaixo, a GOAL lista os pontos positivos do Real Madrid neste início de temporada.

As chaves para um começo de sucesso

A calma no verão europeu, é claro, no sentido de contratações. O barulhento e colorido mercado de transferências do Barcelona, ​​juntamente com a não chegada de Kylian Mbappé, causou algum nervosismo nos torcedor do Real Madrid e nos meios de comunicação. Muitos não entenderam por que o Real Madrid não contratou outro atacante, sabendo que, se Benzema se machucasse, as coisas ficariam muito complicadas.

O time não contratou ninguém para posição e o pior aconteceu. Benzema se machucou, mas, sem ele, o Real Madrid continua sendo um rolo compressor.

Um rolo compressor que tem entre suas grandes virtudes dois garotos, que terminaram em alto nível na temporada passada, e que começaram este ano superando as expectativas. Fede Valverde e Rodrygo precisavam de confiança e de se sentirem importantes, é claro, o clube e Ancelotti deram isso a eles. O uruguaio está entre os melhores jogadores da Europa no início da temporada e o brasileiro já é mais um titular do Real Madrid, já que Ancelotti, graças ao seu nível e ao de outros companheiros, vai rodar mais e dar minutos para todos da equipe.

Essa é outra chave. Seja por causa da Copa do Mundo ou pelo nível do elenco, parece que Ancelotti confia mais em seus jogadores do que no ano passado, quando, por meses, dizia que tinha um time titular definido. Kroos já foi para o banco em duas ocasiões, além de outro jogo que perdeu por causa de uma gripe. Modric também descansou duas vezes, Benzema e Militão perderam jogos por lesão... e o rolo compressor continua trabalhando.

Getty Images

A chegada de Aurélien Tchouaméni, do Monaco, é mais um dos fatores. O francês, depois de uma estreia complicada contra o Almería, caiu como uma luva no Real Madrid. Sua capacidade de estar em todos os lugares e vencer duelos e acelerar as transições do Real Madrid, que, com um Valverde livre, são mais perigosas do que nunca. Atrás dele tem um muro e se chegar na frente e der assistências, como aquela para o Vinícius ou a do Metropolitano para o Rodrygo... desligue e vamos. Ele vale - e pode ter sido muito pouco - os 80 milhões de euros.

A estrela de Vinícius Júnior. O brasileiro, já com Benzema em campo, começou a temporada com a sensação de estar pronto para ser considerado um dos cinco melhores jogadores do mundo. Mais rápido do que nunca, driblando com mais precisão e de frente para o gol, ele começa a se impor como um verdadeiro talento.

Talvez tenha sido um pouco mais moderado nesta última semana, mas, mesmo assim, aparece na foto do 1 a 0, contra o Leipzig, e do 0 a 2, contra o Atlético. Ele deve ser a estrela do Real Madrid nesta década e isso diz muito sobre ele.