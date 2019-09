Rodrigo Riquelme: a estrela do Atlético de Madrid que segue os passos de Griezmann

Jovem de 19 anos fez a estreia pelo time comandado por Diego Simeone nesta temporada e já é comparado ao antigo ídolo do clube do Wanda Metropolitano

O Atlético de Madri pode ter sido manchete durante o verão com uma onda de gastos para rivalizar com qualquer clube do mundo, mas a chave para que eles finalmente decifrem o código em termos de conquista de troféus pode ter estado sob o nariz o tempo todo.

Saudado por uma ovação estrondosa da torcida do Wanda Metripolitano, o meia-atacante Rodrigo Riquelme, de 19 anos, fez sua estréia pelos Rojiblancos no banco, na vitória sobre o , antes do intervalo internacional de setembro. Todos os olhos podem estar de olho em João Felix nesta temporada, mas há outro adolescente na equipe de Diego Simeone com quem os portugueses podem formar uma parceria devastadora nos próximos anos.

Riquelme, ou 'Roro', como às vezes é mais conhecido, nasceu em Madri em 2 de abril de 2000 - apenas um dia antes do aniversário da formação do Atlético. Seu irmão mais velho, Alejandro, já estava matriculado na academia do Atlético quando o gosto de Rodrigo pelo futebol foi percebido por seus pais, com muita atenção concentrada no irmão. Rodrigo entrava em campo para brincar com a bola nos intervalos entre os jogos de Alejandro, e foi somente quando sua família se mudou para Zaragoza que ele pôde iniciar qualquer treinamento formal.

Ele se juntou aos programas 'prebenjamin' e 'benjamin mañas' do Real Zaragoza para jovens talentosos antes de voltar a Madri para se juntar a . De lá, ele foi visto pelos caçadores de talentos do Atlético e ingressou na academia aos 10 anos de idade, antes de progredir nos vários lados da faixa etária.

Falando exclusivamente à Goal, o ex-diretor da academia do Atlético Miguel Angel Ruiz revelou que desde o momento em que viu Riquelme, ele estava convencido de que estava em uma trajetória até o topo: "Quando cheguei em 2014-15, a primeira temporada é para conhecer todos os meninos e avaliá-los.É quando eu conheço Rodrigo como um cadete do primeiro ano.

"Eu o vi e começamos a estabelecer um sistema para monitorar seus treinamentos e jogos, para que no final da temporada não seja apenas o julgamento do técnico, mas também a equipe técnica e a gerência esportiva. Nesse processo, começamos a conhecer Desde os primeiros relatos de que ficou claro que ele estava no caminho certo.

"É uma idade difícil para as crianças, com puberdade e mudanças permanentes no corpo. Mas Riquelme era alegre, casual e se comportou bem. Da minha experiência como jogador, há jogadores que se destacaram em aspectos técnicos e parece que eles são em um mundo diferente, mas Roro não era assim - ele era um garoto normal ".

As atuações de Riquelme para o Atlético de Juvenil foram suficientes para chamar a atenção de Simeone, e ele foi convidado a treinar com a equipe sênior do clube na pré-temporada, antes da campanha de 2019-20. Sua primeira aparição na equipe foi em um amistoso contra o Numancia em julho, quando ele saiu do banco para ajudar Vitolo a abrir o placar em uma vitória por 3 a 0.

De lá, ele viajou para os para a turnê de verão do Atleti e foi nomeado na formação inicial pelo confronto com o All-Stars em Orlando, Flórida. Aos 43 minutos, ele novamente demonstrou sua capacidade bruta e uma visão incrível, produzindo uma bola escandalosa no fundo da área para Marcos Llorente pisar e marcar. Apesar de muitos estarem dormindo no outro lado do Atlântico na época, surgiu um novo nome para os fãs do Atlético ficarem animados.

Apesar dessas atuações, ele teria que esperar até 1º de setembro, com o Atleti empatado em 2 a 2 com o Eibar, ficando atrás de dois gols no final, para fazer sua estreia competitiva, substituindo Thomas Lemar. Ele causou um impacto imediato, com um chute bloqueado quase proporcionando a ele um objetivo de realmente saborear antes de Thomas Partey marcar o vencedor de última hora para a equipe de Simeone.

"No começo, fiquei um pouco nervoso, mas imagino que seja normal. Então ele [Simeone] me tranquilizou dizendo que jogasse como faria nos treinos e que criaria um objetivo", disse Riquelme ao site do Atlético. rescaldo de seu arco sênior. "Estrear neste estádio com todas essas pessoas e pertencer à academia é um sonho para mim, espero que haja mais oportunidades e trabalhe para elas".

Riquelme esteve no lado direito do jogo do Eibar, mas ainda há algum debate sobre sua melhor posição no futuro. Concorda-se que ele provavelmente passará sua carreira desempenhando um papel de ataque atrás de um atacante central, mas se isso é central ou em qualquer ala ainda está para ser determinado.

Essa flexibilidade já foi comparada com Antoine Griezmann; um jogador que Riquelme cita como um de seus heróis, com o adolescente até repetindo uma das comemorações do internacional da ao marcar para as equipes juvenis do Atlético na última temporada.

Ruiz, no entanto, tem certeza de que Riquelme só alcançará todo o seu potencial se for autorizado a abraçar seu excelente ritmo e ser jogado no lado esquerdo, dizendo ao gol: "Na minha opinião, ele é um 'trequartista', também. à direita, esquerda ou no centro, mas sempre atrás dos atacantes.Tive conversas com seletores nacionais e disse-lhes que o que acho melhor é que ele toque da ala.Nesse sentido, a diagonal segue, de preferência de a esquerda termina nele atirando ou passando para um companheiro de equipe.

"Sua mudança de ritmo é brutal e é algo que pode diferenciá-lo de outras pessoas em sua faixa etária. Ele tem velocidade, mudança de ritmo e capacidade de dominar um oponente em situações individuais. Na ala direita, ele pode fazê-lo. mas ele vai perder um pouco.A esquerda é sua melhor posição.

"Ele é como Griezmann? O francês considero mais um segundo atacante. Juninho? O brasileiro era mais leve, mas Riquelme tem uma rápida mudança de ritmo e Juno não tinha esse poder", conclui.

Riquelme pode não ser o novo Griezmann em termos de posicionamento, mas há sinais de que ele ainda pode ter um impacto semelhante no lado de Simeone, enquanto ele tenta reformular seu elenco após a revisão do verão. Riquelme faz parte desses planos e pode ser apenas a peça que faltava no quebra-cabeças.