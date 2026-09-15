Rodri: sonho em jantar com uma lenda do Real Madrid

Rodri, astro do meio-campo do Barcelona e da seleção da Espanha, revelou detalhes ocultos de sua vida particular.

Rodri foi questionado, durante uma entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", sobre seu ídolo no futebol, e respondeu: "Sergio Busquets".

Já como o adversário mais difícil que enfrentou em campo, Rodri escolheu o "Liverpool sob o comando de Klopp", enquanto "Pep Guardiola" foi apontado pelo astro do Barcelona como o melhor treinador com quem trabalhou.

Sobre um adversário que Rodri considera um amigo, o astro espanhol escolheu "Dani Vivian, jogador do Athletic Bilbao".

E se Rodri tivesse a oportunidade de ir a algum lugar, ele escolheria "Manchester", enquanto o astro do Barcelona revelou seu maior defeito e sua maior qualidade, dizendo: "O defeito é que tenho uma personalidade forte e um temperamento explosivo, e a qualidade é que estou sempre disposto a ouvir e a melhorar".

Rodri foi questionado: "Qual manchete você gostaria de ler sobre si mesmo um dia?". E respondeu: "Não sei se serve como manchete, mas as crianças e as novas gerações me trazem muitos desejos, assim como a capacidade de transmitir a elas coisas importantes. Em Manchester, eu colaborava com uma fundação que cuida de crianças".

O jornal fez uma pergunta ao meio-campista do Barcelona: "Se pudesse jantar com qualquer figura histórica, quem escolheria?". E ele respondeu: "Zidane".

Rodri encerrou suas declarações falando sobre o sonho pessoal que ainda lhe resta realizar, dizendo: "Ser pai".



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