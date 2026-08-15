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Hussein Hamdy

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Rodri se aproxima mais um passo do Barcelona

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Negociações difíceis

Rodri, meia do Manchester City, deu mais um passo rumo à transferência para o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

O especialista em mercado da bola Matteo Moretto escreveu em sua conta na rede "X": "Rodri está perto de se transferir para o Barça. O negócio está prestes a ser concluído".

E acrescentou: "Após dias de conversas entre os dois clubes, as negociações entre Barcelona e Manchester City entram agora na fase final".

E concluiu: "O clube catalão busca fechar o negócio nas próximas horas por um valor que ultrapassa os 70 milhões de euros, divididos entre uma quantia fixa e variáveis".
No mesmo contexto, o famoso jornalista "Ben Jacobs" escreveu em sua conta na rede "X": "O Barcelona apresentou uma terceira proposta para contratar Rodri, e está otimista quanto à conclusão do negócio. Atualmente, discutem-se os detalhes da transferência, cujo valor ultrapassa os 60 milhões de libras esterlinas".

Vale lembrar que o Real Madrid disputava com força a contratação de Rodri contra o Barcelona, mas o jogador acabou optando por se juntar ao elenco de Hansi Flick.

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