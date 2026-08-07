Rodri, meia do Manchester City, expressou seu desejo de encerrar o mais rápido possível as negociações de sua transferência para o Barcelona, na esperança de se juntar à equipe com o retorno dos jogadores que estavam a serviço de suas seleções no dia 12 de agosto, para não perder tempo na adaptação ao projeto do técnico Hansi Flick antes do início da nova temporada.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Rodri está passando suas férias em Ibiza ao lado da família, enquanto deixou a pauta das negociações nas mãos de seu empresário, em meio a um grande avanço nas conversas.

O Barcelona já tinha conhecimento prévio das condições do jogador para assinar, bem como do provável rumo da negociação com o Manchester City.

Depois que o clube catalão obteve o aval do jogador, todos os documentos referentes ao acordo com ele foram acionados, e o time também apresentou uma proposta oficial ao Manchester City.

Rodri pediu que o negócio fosse concluído o mais rápido possível, pois seu objetivo é se juntar aos treinos do Barcelona a partir do dia 12 de agosto, junto com o restante dos jogadores que estavam a serviço de suas seleções.

O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 não quer perder tempo durante a fase de adaptação à equipe e espera que os dois clubes cheguem a um acordo rápido, sobretudo porque as diferenças entre eles não são grandes.

Rodri comunicou à diretoria do Manchester City seu desejo de vestir a camisa do Barcelona nesta temporada.

O jogador é uma das figuras queridas dentro do clube inglês e desfruta de grande apreço graças ao seu profissionalismo, e espera-se que o Manchester City facilite sua saída, mantendo a exigência de receber a contrapartida financeira que considera adequada.

Rodri irá diretamente de Ibiza para Barcelona se as coisas caminharem rapidamente, e também deseja se despedir da torcida do Manchester City e dos funcionários do clube quando tiver a oportunidade.

O jogador vive uma boa condição física e está praticamente recuperado da pequena cirurgia a que se submeteu nas costas, embora precise recuperar o ritmo de jogo, assim como o restante dos jogadores que estavam a serviço de suas seleções, antes de retornar em plena condição aos gramados. Ele acredita que estará em sua melhor forma para disputar uma temporada que exige os mais altos níveis de prontidão.

Rodri sempre esteve convencido de que o Barcelona representa a melhor opção esportiva para dar continuidade à sua carreira, apesar do interesse demonstrado pelo Real Madrid em contratá-lo.

No fim, as duas partes não chegaram a um acordo, levando o jogador a pedir a seu empresário que comunicasse ao Barcelona que estava disponível para se transferir para o clube, e o time catalão não hesitou em agir para contratá-lo, aceitando as condições financeiras exigidas pelo jogador.

Rodri tem garantias de que será registrado normalmente no Campeonato Espanhol, embora sua estreia possa ser adiada até setembro, diante da chegada de todos os jogadores que estavam a serviço de suas seleções em condição física incompleta, e do cuidado de Hansi Flick em não arriscar escalar qualquer jogador antes de completar sua prontidão.