Rodri, astro do Manchester City, viajou na noite de quinta-feira de Madri a Liverpool, em um voo comum da companhia Ryanair.

O jornal Marca informou que Rodri se juntará nesta sexta-feira aos treinos do Manchester City, depois que sua transferência para o Barcelona ainda não foi definida.

Rodri vai aguardar a conclusão do negócio antes de retornar à Espanha nos próximos dias e, até este momento, Barcelona e Manchester City não chegaram a um acordo sobre a transferência.

As câmeras do Jijantes captaram o momento da chegada do jogador a Liverpool, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Manchester.

Rodri, que passou grande parte de suas férias na Espanha após ser campeão da Copa do Mundo, não fez qualquer declaração após sua chegada à Inglaterra.

O Barcelona deseja concluir a contratação de Rodri o mais rápido possível, mas o Manchester City também busca obter o maior benefício financeiro possível na operação. Apesar de as posições das duas partes terem começado a se aproximar, elas ainda não chegaram a um ponto de acordo definitivo.

O clube inglês deseja receber cerca de 70 milhões de euros fixos, enquanto a última oferta do Barcelona chegou a 65 milhões de euros, incluindo variáveis.